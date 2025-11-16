Ola arrastra a familia en California; muere el padre y desaparece niña de 5 años

Una familia de California fue arrastrada por una ola, incidente en el que falleció el padre, hubo la desaparición de una niña de 5 años y la hospitalización de la madre, este viernes en el condado de Monterey, al norte de California.

La Oficina del Sheriff del Condado de Monterey y la Guardia Costera de Estados Unidos atendieron la llamada de emergencia sobre una familia que había sido arrastrada al mar por una ola alrededor de las 12:45 p.m. en Garrapata State Beach, en el área de Carmel.

Al parecer, el hombre, de nacionalidad canadiense, falleció en el intento de salvar a su pequeña hija después de ser arrastrada hacia el mar.

Yuji Hu, residente de Calgary, Canadá, se encontraba con su esposa y dos hijos en la playa estatal Garrapata, en Carmel, cuando vio cómo una ola atrapaba a su hija de 5 años y la arrastraba hacia el mar, por lo que corrió para salvarla.

En ese momento, se registraban olas de entre 15 y 20 pies de altura, que arrastraron al padre y a la hija hacia mar adentro.

“Se lanzó al agua para intentar rescatar a su hija y en el proceso, la madre también se lanzó al agua. Nos informaron que el padre llegó a sujetar a su hija en algún momento“, dijo el comandante del sheriff del condado de Monterey, Andrés Rosas, a la cadena NBC.

La madre de la pequeña se lanzó al agua en un intento por ayudar a Hu, pero no llegó hasta a sus familiares. Consiguió regresar a la orilla, donde le esperaba su hijo de dos años, quien no sufrió ninguna lesión.

Un bañista logró sacar del agua al hombre canadiense y un oficial de parques estatales de California que estaba fuera de servicio le aplicó técnicas de salvamento antes de trasladarlo a un hospital local, donde fue declarado muerto momentos después.

La madre, cuya identidad no ha sido revelada, tuvo que ser hospitalizada en condición estable mientras recibía tratamiento por hipotermia. La mujer fue dada del alta del hospital este sábado.

La pequeña de 5 años, quien fue vista por última vez con una blusa blanca, continúa desaparecida y no se tiene ninguna actualización informativa la mañana de este domingo.

Durante este sábado se llevó a cabo una operación de búsqueda de la niña a gran escala, en la que intervinieron varias agencias, antes de ser suspendidas al anochecer.

Se informó que, tras la suspensión de la operación de búsqueda y rescate, continuará la misión de recuperación a lo largo de las costas de Garrapata State Beach.

Las autoridades dijeron que la familia pidió privacidad y no hizo ningún comentario sobre el fallecimiento de Hu.

Desde el miércoles de la semana pasada, un río atmosférico impactó en gran parte de las costas centrales y meridionales de California, lo que provocó inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra, fuertes vientos y lluvias torrenciales en la región.

En las zonas costeras de California se registraron hasta una pulgada de lluvia por hora en el transcurso del sábado, mientras que en el condado de Santa Bárbara cayeron más de cuatro pulgadas de agua pluvial durante el viernes.

Un repartidor de 71 años murió cerca de Sacramento después de detener su automóvil Mazda en el puente sobre Pleasant Grove Creek cuando el camino estaba cubierto por entre dos y tres pulgadas de agua.

El hombre llamó al 911, pero la corriente de agua era demasiado fuerte, por lo que arrastró el vehículo hacia un arroyo.

Los servicios de emergencia encontraron al hombre inconsciente, pero lo declararon muerto después de no poder reanimarlo.

