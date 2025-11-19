Tormenta trae lluvias abundantes al sur de California

Lluvias generalizadas de ligeras a moderadas se pronostican en el sur de California con la llegada de un nuevo sistema de tormentas desde la noche de este miércoles o la madrugada del jueves.

Desde el pasado fin de semana, en la región se han registrado fuertes precipitaciones debido a varias tormentas, cargadas de bastante humedad, que se formaron en el océano Pacífico.

Here are the latest details for our next storm. While the impacts will most likely be minor, there is a small chance for higher totals, rates, and impacts – especially for LA County. Continue monitor the latest forecasts…#cawx #larain pic.twitter.com/9i4nvhAInu — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) November 19, 2025

Después de una ligera mejoría en el clima durante este miércoles, los meteorólogos pronostican que las lluvias estarán de regreso en el transcurso de este jueves, con el aumento de la nubosidad en el sur de California.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) informó que se tiene entre un 10% y 20% de probabilidad de lluvias en el condado de Los Ángeles desde la noche de este miércoles hasta la mañana del jueves. Sin embargo, la probabilidad aumenta a más del 80% para la noche del jueves.

Los especialistas dijeron que las probabilidades de lluvia se mantienen altas para todo el viernes en la mayor parte de la región.

Aunque los meteorólogos no esperan que este sistema de tormentas precipite tanta lluvia como los anteriores, se debe tener en cuenta que los terrenos ya están saturados de humedad, lo que puede provocar la caída de árboles.

Las autoridades están preocupadas por el riesgo de deslizamientos de tierra, con flujos de lodo, en las zonas afectadas por recientes incendios de vegetación.

En la región también se pueden esperar tormentas eléctricas, con precipitaciones de un cuarto de pulgada hasta media pulgada por hora.

Para las zonas montañosas, se pronostica una cantidad total de lluvia de hasta dos pulgadas, con acumulación de nieve de 3 a 6 pulgadas en elevaciones por encima de los 6,500 pies.

De acuerdo con los pronósticos, se espera que un sistema de alta presión se instale rápidamente después de que se aleje esta tormenta, lo que puede traer temperaturas más cálidas para el fin de semana.

Las tormentas que azotaron el pasado fin de semana ocasionaron la muerte de siete personas en varias partes de California.

