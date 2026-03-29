Karen Bass recibe apoyo de funcionarios electos latinos en Los Ángeles

Decenas de funcionarios electos latinos, líderes activistas y miembros de la comunidad hispana se manifestaron a favor de apoyar a Karen Bass en su carrera para reelegirse como alcaldesa de Los Ángeles.

Para hacerlo patente, los promotores latinos que la respaldan se reunieron este sábado para lanzar “Latinos con Bass”, una nueva coalición para movilizar a las comunidades hispanas de todo Los Ángeles y anunciar un importante respaldo para la reelección de la actual alcaldesa.

En la reunión, los oradores destacaron la trayectoria de Bass en defensa de las comunidades inmigrantes contra los ataques federales, incluyendo dos directivas ejecutivas que prohíben el uso de recursos municipales para la aplicación de leyes de inmigración.

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La ciudad destinó $1.7 millones de dólares para ayudar a las familias afectadas por las redadas, acciones legales contra la administración Trump para detener los arrestos indiscriminados y a una coalición regional de más de 20 alcaldes unida para enfrentar los abusos de ICE.

“Ella está en la primera línea. Ninguno de los otros candidatos ha estado en la primera línea una y otra vez, como Karen Bass“, expresó la senadora estatal María Elena Durazo, en un comunicado.

“Estuvo presente en algunos de los momentos más difíciles aquí en la ciudad de Los Ángeles, cuando ICE y la Patrulla Fronteriza estaban en nuestras calles. Luchó para que nuestras familias pudieran permanecer juntas”, dijo la directora ejecutiva del Fondo de Acción CHIRLA, Angélica Salas.

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El presidente del Partido Demócrata del Condado de Los Ángeles, Mark Ramos, dijo que Bass firmó la Orden Ejecutiva 17 para defender a la comunidad inmigrante del presidente Trump cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas irrumpió en la ciudad para llevar a cabo las redadas.

“Veo a una lideresa que entienda que invertir en nuestra infraestructura significa invertir en nuestras familias trabajadoras“, expresó la directora política del Consejo Distrital de Trabajadores del Hierro del Estado de California y alrededores, Xóchitl Medrano.

“Por primera vez, hemos logrado una reducción en el número de personas sin hogar;, por primera vez, la tasa de mortalidad ha disminuido. Tenemos que mantener esta tendencia“, dijo la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass.

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En la Orden Ejecutiva 17, Bass dio instrucciones para ampliar las protecciones, prohibiendo el uso de instalaciones municipales como centros de detención para inmigrantes federales.

También ordenó la actualización de los protocolos del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) e inició el proceso para exigir a los contratistas municipales que revelen sus acuerdos con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Este mes, Bass encabezó una audiencia pública con más de 20 alcaldes de la región en la que se expuso el costo humano de las medidas de control de ICE para las familias y las empresas del sur de California.

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Las elecciones primarias para la alcaldía de Los Ángeles están programadas para el 2 de junio. Si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos, los dos candidatos con el mayor número de votos se enfrentarán en las elecciones generales de noviembre.

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