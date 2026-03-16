Nithya Raman: ‘Quiero un Los Ángeles donde la gente pueda construir sus sueños’

La concejal Nithya Raman quien en enero sorprendió a todos con la noticia de que competiría para alcalde de Los Ángeles, desafiando a la actual alcaldesa Karen Bass, dijo que quiere un Los Ángeles donde la gente, como su propia familia, inmigrante en Estados Unidos, pueda venir y construir sus sueños.

“Esa versión de Los Ángeles como una ciudad de oportunidades, se nos está escapando. Ese es el Los Ángeles que quiero reconstruir. Ahora mismo es muy caro y difícil para los residentes. El alquiler y los servicios básicos son altos, y la gente trabaja muy duro, y no sé si están recibiendo lo que necesitan del gobierno en cuanto a servicios esenciales y seguridad”, dijo la concejal en una entrevista con el director ejecutivo de La Opinión, Armando Varela, y la reportera Araceli Martínez.

En el Día Internacional de la Mujer, la concejal Nithya Raman lanzó oficialmente su campaña para alcaldesa de Los Ángeles, y se enfrentará con la alcaldesa Bass el 2 de junio durante la elección primaria.

Es concejal desde 2020 de Los Ángeles por el distrito 4 que abarca partes de Silver Lake, Los Feliz, Hollywood Hills, Sherman Oaks, Encino, Studio City, Van Nuys y Reseda.

Nithya Raman se decide a competir para alcaldesa de Los Ángeles debido a que los problemas han empeorado en la ciudad. Crédito: Campaña Nithya Raman | Cortesía

En la entrevista dijo que en los últimos dos años, especialmente el año pasado, ha sentido que la situación en Los Ángeles está empeorando, y muchos de los problemas que enfrenta la gente son resultado directo de las decisiones tomadas por la alcaldesa y los líderes del Ayuntamiento.

“He rechazado las decisiones presupuestarias con motivaciones políticas que nos ha dejado con un enorme déficit y el recorte de servicios para los residentes, así como la incapacidad de responder de forma proactiva y contundente a emergencias como los incendios o las redadas de ICE”.

Dijo que al ver que nadie más se sumaba a la contienda por la alcaldía, ella se animó a participar porque los angelinos merecen un alcalde que trabaje más arduamente por ellos.

Pero cómo fue que decide desafiar a la alcaldesa Bass cuando ambas eran vistas como aliadas políticas.

“Mi responsabilidad con los angelinos y las personas a las que sirvo son más importantes que mis relaciones en el Ayuntamiento. Mis relaciones políticas están por debajo de las relaciones con mis electores y con los angelinos. Eso fue lo que motivó esta decisión”.

Pero además, enfatizó que se postuló con base en su historial de progreso en su distrito.

“Hemos visto una reducción constante de la indigencia desde mi elección”.

Pero además dijo que Los Ángeles es una ciudad de personas que alquilan sus apartamentos; y ella ha tenido el historial más exitoso protegiéndolos de desalojos injustos y altos costos de vivienda, e incluso reduciendo los aumentos por primera vez en 40 años.

“Mi enfoque consiste en que si nuestros gerentes generales no cumplen, deben ser reemplazados. La alcaldesa Bass no lo ha hecho; y para mí, está claro lo que los departamentos necesitan lograr para mejorar la vida de los angelinos, y si no lo consiguen, los reemplazaríamos con personas que sí puedan”.

Dijo además que ella lleva más tiempo en la ciudad, y por tanto tiene más experiencia que la propia alcaldesa.

La concejal Nithya Raman en campaña para alcaldesa de Los Ángeles. Crédito: Campaña Nithya Raman | Cortesía

Sobre el financiamiento a la policía, dijo que ha votado a favor de mantener a la fuerza policial actual varias veces, a través de varios presupuestos municipales.

“He votado en contra y como alcaldesa lo seguiría haciendo de los contratos excesivamente cuantiosos otorgados al sindicato policial debido a su poder político. Son los que más gastan en las elecciones locales, y hemos dado aumentos salariales tan grandes a nuestro departamento de policía local que, como resultado, hemos arruinado a la ciudad, y creo que eso es un problema para Los Ángeles”.

Agregó que eso es perjudicial para todos los servicios como pavimentación, arreglar baches y postes de luz.

“Creo que podemos tomar decisiones responsables en materia de seguridad pública que mantengan nuestra fuerza policial actual, pero que no arruinen a la ciudad”.

En torno al tema de las redadas, dijo que aunque las ciudades tienen limitaciones para contrarrestar a las fuerzas del orden federales, pueden hacer más para proteger a los angelinos.

“Estamos financiando menos la defensa de la inmigración que durante la anterior Administración Trump. De hecho, nuestra alcaldesa actual intentó retirar esa financiación por completo del presupuesto. Fue solo gracias al trabajo del Concejo que se revirtió”.

También dijo que quiere asegurarse que el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) cumpla activamente las leyes vigentes para proteger a los angelinos, trabajando estrechamente con la gente.

“Se trata de decirles a los manifestantes que no los estamos atacando por ejercer su derecho a protestar, sino que, en realidad, estamos protegiendo y desestabilizando las situaciones. Seré muy proactiva en la lucha para asegurar que los angelinos sepan que nuestro LAPD está ahí para su seguridad”.

La concejal Nithya Raman durante el lanzamiento de su campaña para alcaldesa de Los Ángeles. Crédito: Campaña Nithya Raman | Cortesía

La concejal dijo que la respuesta a los incendios de enero de 2025 demostró una falta de preparación adecuada para lo que sabíamos que sería un fenómeno meteorológico muy severo.

“Yo no habría estado fuera del país en ese momento. Y no lo estaría en momentos de verdadero miedo en Los Ángeles. También creo que la respuesta posterior ha carecido de responsabilidad y urgencia; la reconstrucción está tardando demasiado, y no creo que la alcaldesa haya asumido la responsabilidad de garantizar que podemos mejorar en el futuro”.

Dijo que representa a un distrito con muchas zonas de ladera, por lo que ha presentado políticas para reformar la limpieza de maleza y asegurarse de estar mejor preparados.

¿Por qué anunció tan tarde su entrada a la contienda para alcalde?

“Lo anuncié en una etapa avanzada del proceso, pero lo hice porque no soy una política a largo plazo. Asumí este puesto después de ser activista vecinal y voluntaria en el tema de las personas sin hogar en mi barrio, y quería ver más del gobierno, y fui elegida sorprendentemente contra un concejal .

“Y en una campaña muy inusual e inesperada en la que redistribuyeron mi distrito para intentar que no saliera reelecta, volví a ganar en mi nuevo distrito, en las primarias, y en estas elecciones también me lancé a la contienda porque quiero defender mi visión de Los Ángeles: una lucha por los residentes, una que toma decisiones por la gente y no por motivos políticos. Eso es lo que merecen los angelinos”.

Añadio que Los Ángeles es una ciudad extraordinaria, simplemente increíble, que le ha dado mucho a su esposo, a su familia y a ella.

“Vale la pena luchar. Y aunque sólo tengo tres meses para hacer campaña, creo que mi mensaje ya ha resonado entre los residentes, y todo lo que puedo hacer es trabajar lo más duro posible para asegurarme de que llegue a tantos residentes como sea posible, y eso es lo que me comprometo a hacer”.

Según el sondeo Emerson College Polling/Inside California Politics reveladaoel 11 de marzo, el 50.9% de los electores aún están indecisos sobre por quién votar en la elección primaria de junio.

La encuesta también reveló que la alcaldesa entró a su campaña de reelección con solo el 19.5% del apoyo, seguido por la estrella de los reality de televisión, Spencer Pratt con 10.2%; y la concejal Raman con 9.3%.

El mensaje de la concejal Raman a los latinos es que ha trabajado arduamente durante cinco años en el Ayuntamiento para asegurar que las familias trabajadoras de Los Ángeles puedan costear su vivienda y construir sus sueños.

“He obtenido resultados tangibles para ellos, y quiero servirles, y si me lo permiten, seré la persona más trabajadora en el ayuntamiento que jamás hayan visto”.

Nithya Raman es una urbanista, graduada de Harvard y del MIT, es madre de gemelos, e inmigrante en Estados Unidos.

Se postuló para el Concejo Municipal en 2020 y obtuvo una victoria histórica, convirtiéndose en la primera mujer asiático-estadounidense y del sudeste asiático en ocupar un cargo en el Concejo Municipal. En marzo de 2024, fue elegida para un segundo mandato.