Candidatos a la alcaldía de Los Ángeles debaten sobre inmigración, indigencia e incendios forestales

La inmigración, la crisis de las personas sin hogar y la atención al incendio forestal de Palisades de enero de 2025 estuvieron entre los principales temas del debate celebrado la noche de este miércoles entre tres de los aspirantes a la alcaldía de Los Ángeles.

La actual alcaldesa, Karen Bass, presentó sus propuestas en el foro presentado por las cadenas NBC y Telemundo frente a los considerador rivales más fuertes en la contienda: la estrella de telerrealidad, Spencer Pratt, y la actual concejala de Los Ángeles, Nithya Raman.

A lo largo de 60 minutos, los tres candidatos se enfrascaron en presentar algunas propuestas, sin dejar a un lado la oportunidad de criticar el desempeño de sus adversarios, a menos de un mes de las primarias del 2 de junio.

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Incendio Palisades

El debate comenzó con la pregunta a Bass sobre su respuesta al devastador incendio de Palisades, que estalló la mañana del 7 de enero de 2025, cuando la alcaldesa se encontraba en Ghana como parte de una representación del entonces presidente Joe Biden.

“Fue el peor momento de mi vida“, expresó Bass, al recordar la destrucción que alcanzó el fuego.

“Para mí, no estar aquí cuando mi ciudad me necesitaba, y no importaba dónde estuviera ni por qué estaba ausente”, declaró Bass, quien aseguró que se merece un segundo periodo porque se ha avanzado significativamente en muchos ámbitos.

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Entre los avances, Bass destacó que la falta de vivienda en la ciudad se redujo en un 17.5% en los últimos dos años de su administración, además de los esfuerzos que mantiene su gobierno para construir un mayor número de viviendas asequibles.

En su primera oportunidad, Pratt aprovechó para lanzar el primero de varios ataques contra Bass, a quien llamó mentirosa y acusó de perder su residencia por el fuego en Pacific Palisades, al mencionar que los bomberos se quedaron sin agua porque un reservorio estaba completamente seco.

Al advertir los primeros ataques, los moderadores del foro solicitaron a los tres participantes que no lanzaran insultos a sus contrincantes.

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“Para empezar, la alcaldesa Bass y yo definitivamente no estamos trabajando juntos. Culpo a esta persona de haber incendiado mi casa, la de mis padres, mi pueblo y el de todos mis vecinos. En segundo lugar, si tuviera que competir contra alguien, sería la concejala, que es terrible”, expresó Pratt.

“Como alcalde, nunca vaciaría los reservorios que necesitamos para protección de incendios forestales. Ahora hay una conspiración de que están vacíos, y eran de agua para beber; pero tras una investigación, se ha determinado que eran de protección para incendios forestales”, añadió.

Bass aclaró que ese depósito de agua, desde hace unas décadas, se utiliza como reserva del vital líquido para los residentes.

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Durante casi un mes, el incendio forestal calcinó más de 23,000 acres en Pacific Palisades y Malibu, destruyendo miles de viviendas y negocios.

Inmigración

Cuando la administración Trump comenzó el 6 de junio de 2025 con las redadas de inmigración, Bass hizo frente a más críticas por su respuesta a las protestas civiles ante la presencia de ICE, lo que llevó al presidente Trump a nacionalizar la Guardia Nacional y desplegarla en el centro de la ciudad.

En el tema de la inmigración, los moderadores solicitaron a cada candidato que respondiera con un sí o un no si se debería permitir que los no ciudadanos puedan votar en las elecciones locales, como lo propuso un concejal.

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“Cuando se habla de no ciudadanos, no significa que estén aquí ilegalmente. No significa que sean indocumentados“, expresó Bass, al anticipar su respuesta con un “depende”.

“Podrían tener la residencia permanente, podrían estar aquí de forma totalmente legal. Y hay muchos estados y ciudades que hacen eso en elecciones muy locales. Tenemos que ver cuál es la propuesta del concejal”, añadió la actual alcaldesa de Los Ángeles.

Raman respondió de forma muy similar a Karen Bass, mientras que Pratt exclamó un rotundo “no” sin dar más detalles.

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Al frente en preferencias

Recientes encuestas realizadas en marzo sobre los aspirantes a la alcaldía situaron a Bass con una ligera ventaja sobre el resto de los candidatos, pese a que un número significativo de los votantes estaba indeciso y a los bajos índices de aprobación de la alcaldesa por las crisis del año pasado.

En los sondeos, tanto Pratt como Raman se encontraban compartiendo el segundo lugar en las preferencias de los dos sondeos.

La concejala tomó la oportunidad de acusar tanto a Bass como a Pratt de criticarla porque querían tener una contienda entre ellos dos en las elecciones generales de noviembre.

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Además de Bass, Pratt y Raman, también contienden por la alcaldía de los Ángeles las siguientes personas:

Adam Miller (ejecutivo)

(ejecutivo) Andrej A. Selivra (arquitecto técnico empresarial)

(arquitecto técnico empresarial) Andrew J. Kim (abogado)

(abogado) Asaad Alnajjar (gerente de ingeniería)

(gerente de ingeniería) Bryant Acosta (director creativo)

(director creativo) John Lodgson (miembro de la Junta del Concejo Vecinal)

(miembro de la Junta del Concejo Vecinal) Juanita López (científica politóloga)

(científica politóloga) Nelson Cheng (streamer/intervencionista conductual)

(streamer/intervencionista conductual) Rae Chen Huang (pastor y defensor de la vivienda)

(pastor y defensor de la vivienda) Suzy Kim (profesional de la salud mental)

(profesional de la salud mental) Tish Hyman (músico/empresaria)

(músico/empresaria) Griselda Díaz (administradora y desarrolladora de software)

(administradora y desarrolladora de software) Misael Ortega (empresario de la construcción)

De acuerdo con el sistema de primarias de California, los dos candidatos que reciban el mayor número de votos avanzan a las elecciones generales, independientemente de su partido.

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