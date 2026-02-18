Los Ángeles reporta la menor tasa de homicidios desde 1966

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, anunció este martes una importante disminución en los delitos violentos en la ciudad, en particular en las estadísticas de homicidios.

Ante miembros del Concejo Municipal de Los Ángeles y líderes comunitarios, Bass presentó datos actualizados relacionados con la delincuencia, con una caída del 27% en los homicidios en áreas conocidas como zonas de reducción de pandillas y desarrollo juvenil, o zonas GRYD.

With L.A. experiencing the lowest homicides on record in nearly 60 years, the work of the City’s intervention workers and peacekeepers are changing lives, transforming communities, and helping prevent crime from occurring. pic.twitter.com/2WESk5rZ5C — Mayor Karen Bass (@MayorOfLA) February 18, 2026

De acuerdo con la ciudad, son áreas reconocidas desde hace mucho tiempo como las más afectadas por la violencia relacionada con las pandillas.

Sigue leyendo: Operativo contra conducción bajo los efectos del alcohol por Super Bowl en el sur de California

De acuerdo con los datos presentados, en toda la ciudad, los homicidios disminuyeron un 19%, para alcanzar su nivel más bajo desde 1966.

“Se necesitaron muchos años para llegar a este punto, donde puedo decir con orgullo que hemos tenido una reducción muy significativa en la delincuencia“, expresó Bass en una conferencia de prensa.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) registró el año pasado una reducción significativa en los delitos contra residentes, especialmente en homicidios y víctimas de balaceras, según datos del informe anual de revisión de delitos e iniciativas del LAPD.

Sigue leyendo: Ataque en emboscada deja un muerto y un herido en vecindario de Los Ángeles

En 2025, se reportaron 230 homicidios, en comparación con los 284 de 2024, lo que significa una disminución del 19%.

El número de víctimas de tiroteos disminuyó de 981 en 2024 a 899 en 2025, lo que representa una disminución del 8%.

La alcaldesa de Los Ángeles mencionó que la labor de su oficina de Seguridad Comunitaria y los programas de prevención ayudaron a la disminución de los actos delictivos.

Sigue leyendo: Intento de robo en Los Ángeles termina con cinco arrestados

“A nivel estatal, de condado y local, y con la filantropía local, debemos asegurarnos de que comprendan la importancia de este trabajo y el tremendo logro que supone reducir el número de homicidios a niveles que no hemos visto desde la década de 1960“, dijo el director del Urban Peace Institute, Fernando Rejón.

Sigue leyendo:

· Los Ángeles invierte $3 millones para contratar más policías en 2026

· Bombero hispano arrestado por el asesinato de su esposa en Los Ángeles

· Violencia en Los Ángeles: dos muertos y cuatro heridos en dos tiroteos