Ataque en emboscada deja un muerto y un herido en vecindario de Los Ángeles

Dos sospechosos involucrados en un ataque en emboscada que ocurrió la noche de este domingo son buscados por el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), en relación con el incidente en el que falleció un hombre y otro más sufrió heridas.

Las autoridades informaron que el tiroteo ocurrió aproximadamente a las 8:10 p.m. en la cuadra 2200 de South Hobart Boulevard, en el vecindario de Adams-Normandie, donde se observó a dos sospechosos salir de un automóvil antes de que ocurrieran los disparos.

Oficiales del LAPD que respondieron a la emergencia encontraron en el lugar a dos víctimas: un hombre de 25 años y un joven de 19 años.

De acuerdo con los investigadores, las dos víctimas se encontraban afuera de una vivienda platicando con una tercera persona, cuando llegó al lugar un automóvil Dodge sedán negro, que se detuvo cerca de los tres individuos.

Del vehículo descendieron dos sospechosos y dispararon en varias ocasiones contra los hombres.

En el ataque, la víctima de 25 años recibió un balazo mortal en la cabeza, mientras que el joven de 19 años sufrió el impacto de un disparo, por lo que fue trasladado por paramédicos a un hospital cercano.

La Policía de Los Ángeles informó que el tercer hombre, también de 19 años, no sufrió ninguna lesión durante el tiroteo.

Las autoridades no dieron a conocer de forma inmediata la identidad de los dos hombres que fallecieron en el ataque.

Los detectives del LAPD mantienen en curso las investigaciones para determinar el motivo que originó la balacera.

De acuerdo con las autoridades, después de hacer los disparos, los dos sospechosos regresaron al Dodge sedán y escaparon en dirección desconocida.

