Los Ángeles invierte $3 millones para contratar más policías en 2026

El Ayuntamiento de Los Ángeles aprobó este miércoles otorgar recursos por $3 millones de dólares para que no se interrumpa la contratación y la capacitación de nuevos oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, advirtió que una falta de contratación de más policías por la falta de fondos podría provocar que el LAPD redujera su servicio a niveles insostenibles.

Con la autorización otorgada por el ayuntamiento, se autorizan recursos para que el Departamento de Policía pueda contratar a docenas de nuevos oficiales por el resto del año fiscal, que termina en junio.

En un comunicado, Bass reiteró que tiene el compromiso, como alcaldesa, de mantener la seguridad de los habitantes de la ciudad de Los Ángeles.

La funcionaria pública mencionó que la ciudad no puede tener un departamento de policía eficaz cuando opera con el número de personal policial más bajo en años.

“Cuando presenté mi presupuesto, prioricé la contratación de policías y desde entonces he seguido impulsando la contratación de más oficiales”, expresó Bass en su comunicado.

Con la aprobación del Concejo Municipal de Los Ángeles, el LAPD podrá contratar un total de 410 nuevos reclutas en el presente año fiscal, lo que elevará la planilla a aproximadamente 8,500 agentes.

Aunque se trata de una inversión crucial, las contrataciones no cubren la deserción laboral, por lo que el número es insuficiente para una ciudad de 3.8 millones de habitantes.

El presupuesto considerado para cada año tiene el propósito de financiar la burocracia del reclutamiento, la selección y la capacitación de nuevos oficiales, además de compensar las jubilaciones previstas para cada año.

Para este año fiscal, el LAPD prevé que unos 500 oficiales se jubilen de su servicio.

Con el financiamiento autorizado, se espera que la próxima generación de la academia de policía pueda comenzar en las próximas semanas, según lo programado, y que la capacitación continúe hasta junio, cuando finalice el año fiscal.

