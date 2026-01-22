Bombero hispano arrestado por el asesinato de su esposa en Los Ángeles

Un bombero hispano de Glendale fuera de servicio fue arrestado este miércoles por su presunta implicación en el asesinato de su esposa en North Hollywood, informaron las autoridades.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) informó que oficiales acudieron a la cuadra 5600 de Satsuma Avenue después de que un hombre se presentó alrededor de las 4.00 a.m. en una estación de policía para solicitar un control de bienestar de su esposa.

The City of Glendale is aware of an active homicide investigation being conducted by the Los Angeles Police Department involving a member of the Glendale Fire Department. Visit https://t.co/1AN70KMdPv to read the full press release. pic.twitter.com/hbxmKvVhRB — City of Glendale, CA (@MyGlendale) January 22, 2026

Las autoridades dijeron que, en el lugar, los policías encontraron sin vida a la víctima, identificada como Mayra Jiménez, de 55 años, en el interior del domicilio de la pareja.

En un comunicado de prensa, la ciudad de Glendale dijo que el LAPD informó al departamento de bomberos de la localidad que un miembro de su corporación fuera de servicio había sido arrestado en relación con la investigación de la muerte de Mayra Jiménez.

“El individuo fue identificado como el bombero/paramédico Andrew Jiménez, quien ha prestado servicios en el Departamento de Bomberos de Glendale desde el 28 de abril de 2008. Fue puesto fuera de servicio y en licencia administrativa con efecto inmediato”, dijo la ciudad de Glendale en su comunicado.

Los funcionarios de Glendale dijeron que el Departamento de Policía de Los Ángeles es la agencia encargada de la investigación, la cual se mantiene en curso.

Documentos judiciales dicen que Andrew Jiménez está arrestado bajo sospecha de asesinato con una fianza de $2 millones de dólares.

Los detectives que trabajaron en el lugar del asesinato informaron haber encontrado el cuerpo de la mujer hispana con lesiones por trauma contundente dentro de la casa, y mencionaron que su esposo, Andrew Jiménez, alertó a la policía sobre la escena.

Según la declaración de un abogado contratado por la familia de Andrew Jiménez, se cree que el bombero hispano descubrió que su esposa estaba teniendo una aventura.

“Nuestra oficina está actualmente en contacto con las autoridades policiales con respecto a un diario de la difunta, aparentemente leído momentos antes del homicidio, que verificaba la infidelidad de la difunta“, dice el comunicado del abogado.

De acuerdo con los detectives que investigan el asesinato en North Hollywood, parece ser un incidente de violencia doméstica.

“Según lo que hemos determinado, de forma muy preliminar en esta etapa, se trata de un incidente aislado de violencia doméstica entre adultos que cohabitan“, dijo el teniente Guy Golan, del Departamento de Policía de Los Ángeles.

“No existe ninguna amenaza para la seguridad pública en este momento. Creemos que la persona detenida en la Estación Noreste es responsable del incidente”, agregó el teniente del LAPD.

Se observó a los detectives cuando sacaban dos rifles grandes del lugar donde se encontró muerta a la mujer hispana.

Personas cercanas a la pareja hispana dijeron que llevaban casados más de 10 años y que Mayra Jiménez era maestra en la Wilshire Park Elementary.

