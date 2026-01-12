Violencia en Los Ángeles: dos muertos y cuatro heridos en dos tiroteos

La ciudad de Los Ángeles tuvo una noche de domingo violenta con dos tiroteos que ocurrieron por separado, con un saldo de dos personas muertas y cuatro más lesionadas.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) informó que la primera balacera ocurrió aproximadamente a las 6:45 p.m. en el vecindario de Manchester Square, en el sur de la ciudad.

De acuerdo con el LAPD, una persona falleció y cuatro más resultaron heridas por el tiroteo que sucedió cerca de la intersección de Manchester Avenue y Normandie Avenue.

Las autoridades dijeron que las cinco víctimas, todos hombres, se encontraban esperando comida en el momento en que pasó un automóvil, desde el que una persona les disparó varias veces.

La policía de Los Ángeles mencionó que las cinco personas fueron trasladadas a un hospital, donde más tarde falleció una de ellas.

Según el LAPD, los sospechosos fueron vistos por última vez en dirección oeste por Manchester Avenue, pero no se proporcionaron más detalles sobre los presuntos responsables.

El LAPD no pudo determinar si este tiroteo podría estar relacionado con problemas entre pandillas.

Matan a tiros a hombre y mascota

Un hombre y su perro murieron por disparos que se desataron la noche de este domingo en el vecindario de Vermont Knolls, en Los Ángeles.

El LAPD informó que los balazos se reportaron alrededor de las 10:00 p.m. en el área de West 81st Street y Vermont Avenue.

Cuando los oficiales de policía llegaron, encontraron en el lugar a un hombre, descrito como hispano, en el interior de una tienda de campaña al fondo de un callejón.

La víctima, presuntamente una persona sin hogar, había fallecido a causa de un balazo, mientras que su perro también fue encontrado muerto, según informó el LAPD.

Al lugar acudieron detectives del Departamento de Policía de Los Ángeles, sin que se revelaran detalles sobre el atacante o los posibles motivos del tiroteo.

Las autoridades solicitaron que si alguna persona tiene información que pudiera ayudar en la investigación se comunique a LA Regional Crime Stoppers al 1-800-222-8477, o por Internet en su sitio web en este enlace.

