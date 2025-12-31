Padres hispanos arrestados por muerte de bebé de 14 meses en Los Ángeles

Unos padres hispanos fueron arrestados en relación con el fallecimiento de su hijo de 14 meses en Los Ángeles, confirmaron este martes las autoridades, sin que se conozcan las circunstancias de la muerte.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) informó del arresto de Annabell Porcayo y Jaime López, padres biológicos del menor fallecido.

Las autoridades dijeron que este domingo, oficiales acudieron a un hospital localizado en South Grand Avenue por la muerte de un bebé, por lo que iniciaron una investigación.

De acuerdo con el LAPD, el menor había sido trasladado al centro médico por su madre antes de que el personal del hospital se comunicara con la policía, pero se desconoce cuál era el motivo.

El cuerpo del bebé de 14 meses fue trasladado a las instalaciones de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, que por el momento todavía no ha determinado cuál fue la causa del fallecimiento.

Después de las primeras investigaciones, las autoridades arrestaron a los padres del menor, identificados como Annabell Porcayo y Jaime López, sin proporcionar más detalles.

El LAPD dijo que otros dos hijos de la pareja hispana detenida también fueron puestos bajo custodia protectora, sin brindar más información al respecto.

Se desconocen los cargos por los que fueron arrestados los padres del niño de 14 meses que murió.

A finales de noviembre, la pareja hispana de Alfredo y Kelly Muñoz, residentes de Long Beach, fue arrestada por el abuso y muerte de su hija de 14 meses.

