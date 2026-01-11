Incidente durante protesta en Los Ángeles: camión embiste a manifestantes

Varias personas sufrieron lesiones después de que un camión de U-Haul embistió a un grupo de manifestantes la tarde de este domingo en el distrito de Westwood, en Los Ángeles.

En un comunicado de prensa, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) informó que los servicios médicos recibieron reportes de un vehículo que se estrelló contra un grupo de personas que marchaban en apoyo de las protestas en Irán.

We are aware of this incident. FBI is on scene working with LAPD to determine the motive of the driver. This is an active investigation and we will update the public when we have more information. https://t.co/3bRkfMduOU — F.A. United States Attorney Bill Essayli (@USAttyEssayli) January 12, 2026

El percance ocurrió aproximadamente a las 3:34 p.m. de este domingo en 1350 South Midvale Avenue, informó el LAFD.

De acuerdo con las autoridades, más de 1,000 personas asistieron a la manifestación en Westwood.

Los paramédicos evaluaron en el lugar a dos personas involucradas en el incidente, pero se negaron a ser trasladadas a un hospital, mientras que los servicios médicos intentaban localizar a una posible tercera víctima.

El LAFD dijo que los equipos de paramédicos tuvieron dificultades para contactar a las personas golpeadas debido al número de personas que estaban en la marcha.

Oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), algunos con equipo antidisturbios, rodearon la zona donde se encontraba el camión de U-Haul, que presentaba algunos daños, como el parabrisas destrozado y ventanas estrelladas después de haber sido atacado por los manifestantes.

De acuerdo con varios testigos, algunos de los manifestantes atacaron el transporte de mudanzas tras el percance y arrancaron los carteles pegados al vehículo, algunos escritos en inglés, con mensajes como: “No al Sha. No al Régimen. EE.UU.: No repitan 1953, No al Mullah”.

Los oficiales del LAPD intervinieron para hacer retroceder a la multitud, mientras el conductor del camión se protegía de los ataques de los manifestantes.

No se tiene claro si el conductor del camión U-Haul fue detenido por las autoridades.

Alrededor de las 5:00 p.m., el LAFD dijo que el recuento de las personas lesionadas por la embestida del camión se mantenía en dos manifestantes y que no se habían encontrado más personas heridas en el percance.

“Se informa que la multitud se estaba dispersando de forma voluntaria“, agregó el Departamento de Bomberos de Los Ángeles en su actualización informativa.

El fiscal federal Bill Essayli dijo en una publicación en las redes sociales que el Departamento de Justicia estaba investigando el percance en Westwood.

“Estamos al tanto de este incidente. El FBI se encuentra en el lugar, trabajando con el Departamento de Policía de Los Ángeles para determinar el motivo del conductor. Esta investigación está en curso y mantendremos informado al público cuando tengamos más información”, dijo Essayli.

