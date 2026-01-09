Quién es Reza Pahlavi, el príncipe heredero del sha de Persia que desde su exilio en EE.UU. animó a los iraníes a salir a las calles a protestar

Reza Pahlavi, hijo del último sha de Persia, quien se encuentra exiliado en EE.UU., convocó nuevas protestas masivas este jueves en Irán, en medio de la oleada de manifestaciones que está teniendo lugar en el país desde hace casi dos semanas.

El hijo mayor del sha derrocado por la Revolución Islámica de 1979 afirmó en un mensaje en redes sociales que la participación en las protestas recientes había sido “sin precedentes” y que había recibido informes de que el “régimen está profundamente asustado y está intentando, una vez más, cortar el acceso a internet” para frenar las manifestaciones, algo que sucedió en la noche del jueves.

Reza Pahlavi estaba destinado a gobernar Irán, pero desde hace casi medio siglo no vive allí. Ahora, con las manifestaciones que se están produciendo por toda la nación persa, ha vuelto a presentarse como alternativa en caso de que hubiera cambio de régimen.

Nacido en Teherán, es el hijo mayor del último líder de la dinastía Pahlavi, el sha Mohamed Reza Pahlavi, quien gobernó el país con el respaldo de Estados Unidos de 1941 a 1979, cuando fue derrocado por la Revolución Islámica que actualmente gobierna Irán.

Desde entonces, Pahlavi, el heredero, se ha convertido en uno de los más reconocidos críticos del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, quien gobierna Irán desde 1989.

Durante la crisis desatada el año pasado por la guerra entre Israel e Irán, así como por el ataque de Estados Unidos a las instalaciones nucleares iraníes, Pahlavi aseguró se trataba de una oportunidad única para avanzar en “un cambio de régimen” en Teherán. Lo mismo está diciendo ahora.

Considera que la República Islámica está en su posición más débil después de los ataques israelíes y de que Trump haya dicho en los últimos días que intervendrá en Irán si siguen muriendo manifestantes.

Desde su casa en un tranquilo suburbio cerca de Washington D.C., sus seguidores lo describen como una persona discreta y accesible, que frecuenta las cafeterías locales, a menudo acompañado de su esposa, Yasmine, sin escolta de seguridad visible.

En 2022, cuando un transeúnte le preguntó si se consideraba el líder del movimiento de protesta en Irán, él y Yasmine respondieron al unísono: “El cambio debe venir desde dentro”.

Desde entonces, ha presentado un plan de 100 días para un gobierno interino.

Pahlavi, de 65 años, insiste en que esta nueva confianza surge de las lecciones aprendidas en el exilio y de lo que él denomina la “misión inconclusa” que dejó su padre.

“No se trata de restaurar el pasado”, declaró a los periodistas en París. “Se trata de garantizar un futuro democrático para todos los iraníes”.

Getty Images: El sha Mohamed Reza Pahlavi (a la derecha, de perfil) gobernó Irán desde 1941 a 1979.

De niño príncipe a exiliado

Reza Pahlavi iba a cumplir 7 años cuando, en 1967, asistió a una ceremonia de conmemoración de la fundación del Imperio Persa en la que su padre, Mohamed Reza Pahlavi, fue coronado como Shahansha (Rey de reyes).

El niño, sentado a la izquierda del nuevo rey, fue nombrado entonces oficialmente como príncipe heredero de Irán.

Nacido el 31 de octubre de 1960, Reza Pahlavi fue educado en un colegio privado ubicado en el Palacio Real y reservado solo para miembros de la familia del sha.

En su juventud, estudió aviación y se formó como piloto de combate. En 1973, fue fotografiado como estudiante en la Fuerza Aérea Imperial Iraní y, en 1978, con 17 años, viajó a Estados Unidos para continuar su entrenamiento de aviación militar en Texas. Pero antes de que pudiera regresar al servicio, la revolución islámica derrocó el régimen de su padre.

Getty Images: Reza Pahlavi, con 10 años, a la izquierda de su padre el sha Mohamed Reza Pahlavi.

A causa de una ola de protestas en Irán, el sha debió abandonar el país en enero de 1979. Mohamed Reza Pahlavi salió con su familia hacia Egipto, luego a Marruecos, las Bahamas y México, antes de llegar ese año a Estados Unidos, donde recibió un tratamiento médico para el cáncer.

Cuando la Revolución Islámica derrocó a su padre, Reza Pahlavi hijo estaba completando su entrenamiento en una base militar en Texas.

La repentina pérdida de poder dejó al joven príncipe heredero y a su familia apátridas, dependientes de un círculo cada vez más reducido de simpatizantes monárquicos en el exilio.

En las décadas siguientes, la tragedia golpeó a la familia en más de una ocasión. Su hermana y su hermano menores se quitaron la vida, dejándolo como cabeza simbólica de una dinastía que muchos creían relegada a la historia.

En julio de 1980 el sha murió de cáncer.

Desde entonces, Pahlavi vive en Estados Unidos. Estudió Ciencias Políticas, se casó con Yasmine, una abogada iraní-estadounidense, y tuvo tres hijas: Noor, Iman y Farah.

Pero, ¿cómo cayó el reino que supuestamente iba a heredar?

Getty Images: El sha Mohamed Reza Pahlavi de Irán y su esposa, Shahbano Farah Diba, durante su exilio en México.

Del sha al ayatolá en Irán

Mohamed Reza Pahlavi reinó como monarca de Irán durante 37 años.

En aquel tiempo, el país experimentó un proceso de occidentalización y crecimiento económico, mientras buscaba recuperar el orgullo nacional y la historia preislámica de Irán, según describe la periodista Ali Hamedani, del Servicio Persa de la BBC.

En la década de 1960 las mujeres obtuvieron el derecho al voto y accedieron a derechos relativamente similares a los de los hombres, pero al mismo tiempo el sha enfrentó duras críticas por su estilo autocrático y la falta de democracia.

Muchos recuerdan la era Pahlavi como una época de rápida modernización y vínculos más estrechos con Occidente. Otros recuerdan una época marcada por la censura y la temible policía secreta Savak, el temido servicio de inteligencia y seguridad interior de Irán entre 1957 y 1979.

El clero musulmán chiita acusaba al sha de ir en contra de los valores islámicos, mientras que los grupos de izquierda, influidos entonces por la ahora extinta Unión Soviética, reclamaban una mayor igualdad dentro del país.

Hasta mediados de 1978, pocos podían imaginar una revolución capaz de alterar profundamente Irán.

Pero, en unos pocos meses, las protestas rápidamente involucraron a intelectuales de izquierda, nacionalistas, laicistas e islamistas, en lo que se conoció como la Revolución Iraní de 1979.

Getty Images: Alí Jamenei es el líder supremo de Irán tras la muerte del ayatolá Jomeini en 1989.

A lo largo de 1978, los manifestantes contrarios al sha planteaban cada vez más fuerte sus reivindicaciones en términos religiosos. Hasta que, a finales de ese año, empezó a ganar terreno en la calle la retórica islamista.

En ese contexto, el ayatolá Ruhollah Jomeini regresó a Irán después de 14 años de exilio en Irak y Francia por oponerse al régimen, y se posicionó como el único capaz de unificar las diversas corrientes ante un eventual gobierno islámico.

La Revolución Iraní terminó con el derrocamiento de la monarquía y abrió paso a la inauguración de la actual república islámica.

EE.UU. había sido un aliado indiscutible del sha. Por eso, en noviembre de 1979, un grupo de estudiantes y militantes islamistas contrarios a la monarquía tomaron la Embajada de EE.UU. en Teherán en apoyo a la Revolución Iraní y mantuvieron secuestrados a medio centenar de estadounidenses durante 444 días.

Diez años después, en 1989, murió el ayatolá Jomeini y el entonces presidente de Irán, Alí Jamenei, fue designado como nuevo líder supremo.

Jamenei, a quien Reza Pahlavi cuestiona ahora desde el exilio, gobierna el país desde entonces, cumple el rol de jefe de Estado y controla el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, entre otras funciones.

La política desde el exilio

Reza Pahlavi abandonó su entrenamiento en Texas y se reunió con su familia en El Cairo en marzo de 1980.

El 31 de octubre de ese año, unos meses después de la muerte del sha, Reza Pahlavi, con 20 años de edad, se declaró como nuevo rey de Irán, se llamó a sí mismo “Reza Shah II” y dijo desde el exilio que era el heredero legítimo del trono de la dinastía Pahlavi.

Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos anunció entonces que no lo apoyaba.

Era 1980, el último año de la presidencia del demócrata Jimmy Carter, quien estaba en la Casa Blanca desde 1977, y el año en que el republicano Ronald Reagan ganó las elecciones en noviembre.

En marzo de 1981, con motivo del Año Nuevo persa, Pahlavi emitió una declaración pidiendo a todos los opositores del gobierno iraní que se unieran, y emitió un llamamiento a la “resistencia nacional”.

A partir de ese momento, se mantuvo en la política en el exilio, confiando en su legado familiar, redes de apoyo en Europa y Estados Unidos, así como en el respaldo de algunas corrientes iraníes que se oponen al sistema islámico.

Getty Images: Reza Pahlavi, con 20 años, se proclamó como nuevo sha de Irán desde el Cairo, Egipto, en 1980.

Después de vivir durante varios años en Egipto y Marruecos, se mudó a Maryland en 1984 y fijó residencia en un suburbio de la capital estadounidense, Washington D.C, donde todavía vive con su esposa.

Pahlavi dice que Irán debe ser un estado democrático y secular, es decir, que la religión debe estar separada del Estado.

“Creo que Irán debería ser una democracia parlamentaria secular, y el pueblo debería decidir la forma final del Estado”, sostuvo en 2018 en una conferencia que dio en The Washington Institute for Near East Policy, donde pidió apoyo para los iraníes que intentan reemplazar el régimen actual con una democracia secular.

En febrero de 2023, Pahlavi habló con el periódico británico Daily Telegraph y reiteró que la decisión sobre la forma de gobierno que debería tomar Irán ante la eventual caída del ayatolá Jamenei le corresponde al pueblo iraní y que no se postularía a ningún cargo político.

En marzo de 2023 enfatizó que el secularismo es necesario para la democracia y pidió medios no violentos para derrocar al gobierno iraní.

Poco después, Reza Pahlavi y su esposa, Yasmin, visitaron Israel, en un intento de reconstruir las relaciones históricas entre Irán e Israel. Allí visitó el Muro de los Lamentos y el Museo Yad Vashem, y se reunió con el presidente israelí Isaac Herzog y el primer ministro Benjamin Netanyahu.

“Momento muro de Berlín”

Tras los bombardeos de Israel a Irán del año pasado y el ataque de Estados Unidos a sus instalaciones nucleares, Pahlavi dijo que se acercaba el momento político para poner fin al sistema de gobierno de la República Islámica.

“Este es nuestro momento muro de Berlín”, dijo entonces en un comunicado que compartió en sus redes sociales.

En declaraciones a la prensa aseguró que lo que era imposible hace cinco años es posible ahora, y puso como ejemplo el inesperado colapso de la Unión Soviética, que se produjo en pocos días.

Estados Unidos, sin embargo, descartó estar detrás de un cambio de gobierno en Irán, pese a que el presidente Trump habló de ello en un mensaje en redes sociales.

Pahlavi enfatiza que hay planes listos para transformar a Irán en un sistema democrático si cae el ayatolá Jamenei.

Para el heredero del sha, la crisis económica y política que vive el país, además de la presión internacional y el creciente aislamiento, hacen que el régimen se encuentre en una situación frágil e inestable.

Getty Images: “Este es nuestro momento del muro de Berlín”, dijo Reza Pahlavi hace unos meses.

En las últimas cuatro décadas, Pahlavi ha tratado de presentarse como una tercera opción entre el régimen de la República Islámica y el caos o los golpes militares. Sin embargo, enfrenta grandes desafíos.

Entre ellos, la ausencia de una base popular real dentro de Irán y las profundas divisiones entre las corrientes de la oposición en el extranjero.

Además de la imagen negativa asociada con el gobierno de su padre debido a las violaciones de los derechos humanos y el dominio del aparato de seguridad en ese período.

Varios analistas creen que su acercamiento con Israel puede conducir a la pérdida de apoyo popular dentro del país, especialmente entre los grupos conservadores o nacionalistas que ven a Israel como un enemigo estratégico.

Otras corrientes de la oposición iraní rechazan la idea de que Pahlavi recupere el poder e incluso que sea el líder de la transición, señalando que carece del carisma político y las capacidades organizativas para liderar una amplia alianza.

Por el contrario, sus partidarios entienden que su imagen moderada, sus vínculos con el exterior y sus antecedentes seculares lo colocan en una posición conveniente para liderar el eventual paso a un nuevo gobierno y así evitar escenarios sangrientos como en las transiciones de países como Siria, Libia e Irak.

Hoy, Pahlavi se presenta no como un rey en espera, sino como una figura representativa para la reconciliación nacional.

Afirma que quiere ayudar a guiar a Irán hacia elecciones libres, el estado de derecho e igualdad de derechos para las mujeres, dejando la decisión final sobre la restauración de la monarquía o el establecimiento de una república en manos de los iraníes.

Si bien el gobierno iraní lo presenta como una amenaza, es imposible medir su verdadero apoyo sin un espacio político abierto y encuestas creíbles.

Con información de Waleed Badran, el Servicio Persa y el Servicio Árabe de la BBC.

*Este artículo se publicó originalmente en junio de 2025 y fue actualizado a raíz de las manifestaciones que se están produciendo en Irán.

