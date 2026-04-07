Irán acepta tregua de EE.UU. y anuncia apertura del estrecho de Ormuz

Luego del anuncio de Donald Trump, el gobierno de Irán dio a conocer que aceptó un acuerdo de alto el fuego de dos semanas con Estados Unidos, en un movimiento que reduce significativamente las tensiones en Medio Oriente tras semanas de enfrentamientos.

De acuerdo con funcionarios iraníes citados por medios internacionales, “Irán aceptó la propuesta de alto el fuego de Pakistán tras esfuerzos diplomáticos de Islamabad y una intervención de último minuto de China, un aliado clave”. Además, indicaron que el acuerdo fue aprobado por el nuevo líder supremo, el ayatolá Mojtaba Khamenei.

De acuerdo a reportes en The New York Times, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, confirmó la decisión en un comunicado oficial al señalar que Teherán aceptó la propuesta y que, mientras cesen los ataques en su contra, el país también detendrá sus operaciones militares.

Statement on behalf of the Supreme National Security Council of the Islamic Republic of Iran: pic.twitter.com/cEtBNCLnWT — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 7, 2026

“Irán ha acordado la propuesta de alto el fuego de Pakistán y, si los ataques contra Irán se detienen, también ‘cesará sus operaciones defensivas’”, afirmó. Asimismo, añadió que “por un periodo de dos semanas, será posible el paso seguro por el estrecho de Ormuz mediante coordinación con las Fuerzas Armadas iraníes”.

Por su parte, el Consejo de Seguridad Nacional iraní aseguró que el país logró una victoria en el conflicto tras cinco semanas de guerra con Estados Unidos e Israel. En su comunicado, el organismo afirmó que Washington habría aceptado los términos clave de Teherán.

“Felicitamos al pueblo de Irán por esta victoria y reiteramos que hasta que los detalles finales se concreten, funcionarios y ciudadanos deben permanecer unidos y firmes”, señaló el consejo.

Entre los puntos mencionados se incluyen garantías de no agresión, el control iraní sobre el estrecho de Ormuz y compensaciones por pérdidas financieras.

Sin embargo, la versión estadounidense ha sido más cautelosa. El presidente Donald Trump señaló previamente en Truth Social que estaba dispuesto a discutir la propuesta iraní de diez puntos, sin confirmar que hubiera aceptado todas sus condiciones.

El anuncio del acuerdo tuvo un impacto inmediato en los mercados globales. Según reportes de medios financieros, los precios del petróleo registraron una fuerte caída ante la expectativa de estabilidad en el suministro energético.

El acuerdo también pone de relieve el papel de actores internacionales. Pakistán encabezó la propuesta de alto el fuego, mientras que China intervino como aliado estratégico de Irán para facilitar el entendimiento en el último momento.

del gobierno iraní sobre la aceptación de las condiciones planteadas.

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