Karol G posó para portada de Playboy y habló de su ruptura con Feid

Karol G sorprendió al mundo al posar por primera vez para la revista Playboy. Sin embargo, más allá de las imágenes, la cantante colombiana utilizó este espacio para abrir su corazón y confirmar, tras meses de especulaciones, su ruptura con el reguetonero Feid.

En la entrevista, la intérprete de “Provenza” describió el proceso de separación como un periodo devastador. “El año pasado la vida me tiró al suelo, me pateó, me empujó y me pisoteó”, reveló la artista, sugiriendo que el quiebre ocurrió alrededor de noviembre de 2025.

Fue, precisamente, ese dolor el que la impulsó a realizar cambios radicales en su vida, como su viaje a Hawái y su reciente corte de cabello, simbolizando el cierre de un ciclo tras tres años de relación.

Karol G confesó que, como mujer latina criada en una familia tradicional, a menudo se le enseñó a entregarse por completo hasta perder su propia identidad. No obstante, hoy abraza su soltería con orgullo.

“Mis momentos más evolutivos ocurren cuando estoy sola”, afirmó, destacando que tuvo el valor de alejarse cuando comprendió que la relación ya no funcionaba.

La cantante paisa reveló que la única persona a la que consultó antes de aceptar posar para la revista fue a la actriz Sofía Vergara, quien le dio el visto bueno para este nuevo paso en su carrera.

Este anuncio llega en un momento cumbre: Karol G se prepara para hacer historia el próximo 12 y 19 de abril como la primera artista latina en encabezar el prestigioso festival Coachella.

“Siento que es el comienzo. Por primera vez me veo como una artista del mismo calibre que el escenario que estoy pisando”, concluyó la “Bichota”.

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