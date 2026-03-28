Las giras de Shakira y Karol G figuran entre más exitosas en el siglo XXI

El poder femenino colombiano sigue redefiniendo la industria musical global. Según el más reciente ranking publicado por Pollstar, Shakira y Karol G se han consolidado como las únicas artistas latinas dentro del selecto grupo de las 25 giras femeninas más exitosas en lo que va del siglo XXI.

Este hito no solo destaca su capacidad de convocatoria, sino que las sitúa a la par de íconos como Taylor Swift —quien lidera el listado—, Beyoncé, Pink y Lady Gaga. Lo más relevante es que las colombianas son las únicas representantes en el ranking que presentan un catálogo mayoritariamente en español, demostrando que el idioma ya no es una barrera para el éxito.

Cifras que marcan historia

Karol G ocupa la posición número 14 del ranking, superando a estrellas internacionales como Dua Lipa, Miley Cyrus y Billie Eilish. Su ascenso meteórico se debe en gran medida a su “Mañana será bonito World Tour”, que recaudó más de 300 millones de dólares y vendió 2.2 millones de tickets. En total, a través de sus siete giras, la paisa acumula ingresos por 413 millones de dólares.

Por su parte, Shakira continúa demostrando su vigencia legendaria. Su actual gira, “Las mujeres ya no lloran World Tour”, ya se perfila como la más lucrativa de su carrera.

Con proyecciones que superan los 400 millones de dólares y más de 3.2 millones de boletos emitidos, la barranquillera ha roto récords de asistencia en recintos emblemáticos como el Estadio GNP Seguros de México y ha innovado con conceptos de residencias artísticas en Madrid.

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