¿Cómo celebró Karol G su cumpleaños?

Karol G estuvo de fiesta este fin de semana. El sábado, la cantante colombiana no solo festejó un año más de vida, sino que lo hizo rodeada de afecto, sorpresas y un emotivo reencuentro con una de sus grandes amigas del mundo del espectáculo como Sofía Vergara.

La jornada comenzó con un detalle íntimo que la cantante compartió en sus redes sociales. “Hoy me despertaron así”, escribió la paisa junto a una foto en la que se le ve sonriente desde la cama, acompañada de un llamativo pastel decorado con la figura de un papagayo rojo sobre una base naranja.

El diseño del pastel, que evoca la estética de su álbum Tropicoqueta, simboliza el vibrante momento profesional que atraviesa, con una fortuna estimada por Billboard entre los 25 y 30 millones de dólares.

Sin embargo, el punto culminante de la celebración fue su reunión con la Sofía Vergara. La actriz compartió un carrusel de fotos en una discoteca, donde ambas colombianas derrocharon sensualidad vistiendo tops negros con encaje.

El encuentro confirmó que la amistad forjada durante las grabaciones de la serie Griselda de Netflix sigue más fuerte que nunca. “¡Feliz cumpleaños a la más! Te quiero, Karol G”, fue el mensaje con el que la barranquillera acompañó las imágenes que rápidamente se viralizaron.

Además de las celebraciones, la cantante emocionó a sus seguidores al compartir un breve adelanto de una canción inédita en TikTok.

Aunque el tema no fue lanzado oficialmente, la expectativa por el “regalito de San Valentín” mantuvo a sus fans en vilo.

Con una carrera que suma seis Latin Grammy y una destacada labor social a través de su fundación Con Cora, Karol G inicia sus 35 años reafirmando por qué es la reina indiscutible del movimiento urbano.

Seguir leyendo:

· Karol G y Feid coincidieron en los Grammy tras su ruptura

· Karol G sorprendió con un nuevo cambio de look: “Me corté el cabello yo misma”

· Karol G publicó su documental La PremiEre en su canal de YouTube