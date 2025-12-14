Karol G publicó su documental La PremiEre en su canal de YouTube

Esta semana, Karol G lanzó en su canal oficial de YouTube el especial de televisión La PremiEre, un proyecto documental que forma parte del universo de su aclamado último álbum, Tropicoqueta.

El especial, que rinde tributo a las vedettes latinas y buscaba reunir a la familia frente a la televisión, ya había sido emitido con éxito el pasado fin de semana en cadenas de televisión de 40 países.

La PremiEre es una producción de Bichota Films, la productora de la propia cantante, y fue rodado en locaciones emblemáticas como Ciudad de México, Cartagena, Los Ángeles y Medellín.

En una nota distribuida por su agencia, Karol G compartió su emoción por el impacto de su música: “Tantas generaciones diferentes unidas escuchando mi música. Ver la nostalgia que la gente puede sentir escuchando una canción mía es completamente mágico”.

Con una estética visual que evoca la nostalgia de los años 90 y 2000, el proyecto fue dirigido por la propia Karol G, Pedro Artola y Stillz. Incluyó colaboraciones musicales destacadas como “Dile Luna” junto a Eddy Lover, “Coleccionando Heridas” con Marco Antonio Solís, y “FKN Movie” con Mariah Angeliq.

Además, La PremiEre contó con las apariciones especiales de figuras icónicas como La Tigresa del Oriente y la vedette brasileña Valeria Valensa.

Tras su exitoso debut televisivo, donde fue líder en su franja entre el público de 25 a 34 años, La PremiEre demostró ser un fenómeno también en la plataforma de videos, acumulando más de 466.000 visualizaciones en YouTube desde su lanzamiento.

Este especial llega en un momento cumbre para la artista, cuyo álbum Tropicoqueta ha sido reconocido por publicaciones de prestigio como Pitchfork y Rolling Stone en sus listas de los mejores álbumes de 2025, y que se prepara para ser la primera artista latina en encabezar el festival Coachella en 2026.

