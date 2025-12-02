La PremiEre: ¿Dónde ver el documental de Karol G sobre su álbum Tropicoqueta?

Karol G revoluciona la pantalla chica con La PremiEre, un ambicioso documental que revela los entresijos creativos detrás de su exitoso álbum Tropicoqueta, que se estrenará este 7 de diciembre.

Este viaje audiovisual, producido por Bichota Films, captura la esencia de su proceso artístico en ciudades como Medellín, Cartagena, Ciudad de México y Los Ángeles, con presentaciones inéditas e invitados sorpresa que prometen emocionar a sus fans.

En sus redes sociales, Karol G compartió el profundo significado de este proyecto para ella: un regreso a sus raíces sonoras y culturales que celebran el “sabor, fuego, unión y corazón” de Latinoamérica.

“Volví a los sonidos que me hicieron sonreír y que me recordaron por qué amo tanto quiénes somos”, expresó la artista. “La PremiEre nace de un sueño personal… volver a ver a las familias reunidas, celebrando, sintiendo, bailando, todos juntos frente al TV en la sala de la casa, como en los viejos tiempos”, agregó.

¿Dónde ver La PremiEre de Karol G?

La cita es este domingo 7 de diciembre a las 5:00 pm (hora de Colombia) a través del canal RCN; sin embargo, el documental también se podrá disfrutar en otros países.

México: 4 pm – Las Estrellas

Honduras : 4 pm – HCH

El Salvador: 4 pm – TCS

Costa Rica: 4 pm – Teletica

Estados Unidos : 5 pm – Univision

Puerto Rico: 5 pm – Univision

Panamá: 5 pm – Telemetro

Colombia: 5 pm – RCN

Perú: 5 pm – América TV

Ecuador: 5 pm – Teleamazonas

Bolivia: 6 pm – Red Uno

República Dominicana: 6 pm – Colorvisión

Chile: 7 pm – Chilevisión

Brasil: 7 pm – Multishow

Argentina: 7 pm.– Telefe

España: 11 pm – La 2 (RTVE)

¿Cuándo Karol G lanzó su álbum Tropicoqueta?

En junio, Karol G lanzó Tropicoqueta, el quinto de su carrera, que incluye colaboraciones con artistas como Marco Antonio Solís y Manu Chao.

Tras su lanzamiento, Karol G aseguró que Tropicoqueta es una carta de amor a sus raíces, a su identidad. Un proyecto en el que puso su alma y corazón, y con el que, considera, muchos se sentirán identificados.

El álbum es un homenaje a la cultura latina y sus raíces musicales, fusionando géneros como merengue, bachata, cumbia, vallenato y mariachi con el reguetón que caracteriza a la artista.

Karol G describió el proyecto como un viaje musical en el que cada canción representa un mundo distinto, con ritmos y sentimientos variados que buscan renovar el amor por la música latina con un toque moderno y poderoso.

Este concepto se extiende a las imágenes que se presentarán en La PremiEre, donde la energía del álbum cobrará vida a través de visuales que celebran la sensualidad, la resiliencia y la identidad latina.

