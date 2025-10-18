Karol G compartió cómo fue su preparación para el desfile de Victoria’s Secret

Karol G hizo historia en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025. Esta semana, la cantante colombiana se convirtió en la primera artista latina en presentarse en el desfile de moda.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Karol G compartió un carrusel con varias fotos y videos en los que muestra cómo fue su preparación para el show.

En las imágenes se ve a la cantante colombiana en su camerino mientras se prepara para el desfile, probándose las alas rojas que lució o practicando su baile para el show.

La intérprete de “Provenza” también compartió una reflexión sobre este logro en su carrera. “Perdida en el camino, encontrando mi destino, dejando mi propia huella y con ganas de seguir volando”, escribió.

Esta semana, Karol G fue una de las invitadas especiales del desfile anual de Victoria’s Secret, que se celebró el miércoles en Nueva York.

Horas antes del show, Karol G compartió en sus redes sociales sus emoción por ser parte del desfile anual de Victoria’s Secret.

“Que fantasía han sido los últimos meses de mi vida…cumpliendo sueños que tuve de niña y jamás pensé que me pasarían a mí”, escribió.

¿Cómo fue el show de Karol G en el Victoria’s Secret Fashion Show?

Karol G apareció sobre la emblemática pasarela con un traje de encaje color rojo con transparencias para acompañar a los ángeles de Victoria’s Secret mientras interpretaba algunas de sus canciones.

La colombiana comenzó su show “Ivony Bonita”, mientras Bella Hadid desfilaba por la pasarela. Más tarde, la cantante subió la intensidad del show con “Foreva Latina”.

Karol G cerró su presentación desfilando con sus propias alas color rojo.

La cantante no fue la única artista en presentarse en el desfile. Missy Elliott, Madison Beer y Twice también cantaron en el evento de moda.

La participación de Karol G en el desfile anual de Victoria’s Secret representa un reconocimiento a su alcance global y a la influencia de la cultura latina en el mundo del entretenimiento.

Seguir leyendo:

· Karol G encabezará el cartel de Coachella 2026, según Rolling Stone

· Karol G paralizó São Paulo durante un encuentro con sus fans

· Karol G muestra cómo se prepara para sus próximos shows