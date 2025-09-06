Karol G paralizó São Paulo durante un encuentro con sus fans

Karol G paralizó las calles de São Paulo en un emotivo encuentro con sus fans antes de su esperado show en el medio tiempo de la NFL.

La cantante colombiana, que hizo historia como la primera latina en encabezar este espectáculo durante un partido oficial en Sudamérica, desató euforia al salir de su hotel Brazil Rosewood, donde cientos de seguidores se congregaron para verla, tomarse fotos y pedir.

La llegada de Karol G a Brasil generó una gran expectativa entre sus fans en el país y desde su arribo mostró una conexión especial con el público local.

Durante este encuentro callejero, los fans de Karol G corearon sus temas más populares como “Si antes te hubiera conocido” y “Papasito”.

Al escuchar a sus fans, Karol G salió del vehículo en que se trasladaba para cantar entre la multitud, gesto que conmovió tanto a ella como a sus seguidores, quienes compartieron el emotivo momento en redes sociales.

Este evento fue la antesala perfecta para su presentación en el Corinthians Arena, durante el partido inaugural de temporada entre Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers, que fue transmitido en vivo y de manera gratuita por YouTube.

Con su energía y talento, Karol G refuerza el impacto de la música urbana latina en grandes escenarios internacionales y en eventos deportivos masivos, proyectándose como una figura clave en la consolidación global de la música latina.

Su participación en el show de medio tiempo no solo representa un hito personal para Karol G, sino un avance para la visibilidad y el prestigio de la música latina en el ámbito mundial.

