Karol G se unirá a Pharrell Williams y Andrea Bocelli en un concierto gratuito en el Vaticano

La cantante colombiana Karol G anota un nuevo éxito a su lista: llevará su música hasta el Vaticano a través del “Grace from the World”, un concierto de clausura para el Encuentro Mundial sobre Fraternidad Humana del Papa León XIV, que tendrá lugar el próximo 13 de septiembre en la Santa Sede.

De acuerdo con lo revelado por la intérprete de “Mi ex tenía razón”, el concierto es una iniciativa de Pharrell Williams y Andrea Bocelli, y contará con un amplio repertorio de artistas que se encargarán de deleitar al público, incluyendo a: John Legend, Teddy Swims, Voices of Fire, Clipse, Angelique Kidjo y Jelly Roll, así como un coro compuesto por 250 personas.

Además, se informó que la audiencia a nivel mundial también podrá disfrutar de este evento por medio de las transmisiones en vivo de Hulu, Disney+ y ABC News.

“Juntos, reflexionemos a través de la música para difundir el mensaje de unidad y gracia para toda la humanidad“, se lee en el post con el que se dio a conocer la noticia de este evento masivo.

A la par de esta noticia, Karol G dio a conocer que también hará historia al convertirse en la primera artista latina en presentarse en el prestigioso teatro ‘Crazy Horse’ en París. Allí, ofrecerá ocho shows exclusivos del 25 al 28 de septiembre de este año.

“Grace from the World”, un evento histórico coproducido por Pharrell Williams y Andrea Bocelli

Con la realización de este concierto a la vuelta de la esquina, el público se mantiene a la expectativa no solo por el número de artistas que lo componen, también por su carácter histórico. ¿La razón? Se trata del primer show en vivo que tendrá lugar en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano.

Al respecto, el cantautor y productor Pharrell Williams se dijo emocionado de unir fuerzas con el ícono Andrea Bocelli para esta producción: “Agradecido por la oportunidad de codirigir el primer concierto en la Plaza de San Pedro, junto al Maestro @AndreaBocelliOfficial: #GraceForTheWorld”, expresó el músico.

“Únanse a nosotros el 13 de septiembre a las 8 p.m. CEST como parte de las celebraciones del Jubileo del Vaticano. La asistencia al evento es gratuita y abierta para todos. También se transmitirá en vivo por @DisneyPlus, @Hulu y @ABCNews Live”, detalló desde su plataforma digital.

