Karol G será la primera artista latina en presentarse en el Crazy Horse París  

Karol G suma un nuevo logro a su carrera. La cantante colombiana se convertirá en la primera artista latina en subir al escenario del prestigioso cabaret Crazy Horse, en París, Francia.

A través de su cuenta de Instagram, Karol G compartió la noticia con sus seguidores al compartir una foto en la luce una bata naranja del Crazy Horse y una peluca amarilla.

“La música me ha dado la oportunidad de presentarme en escenarios emblemáticos, soñados”, escribió la cantante para anunciar que tendrá varios shows en el cabaret.

“Un encuentro donde mi música latina se mezcla con la sensualidad y la elegancia de su show… y vivirlo junto a sus icónicas mujeres lo hará aún más especial”, agregó.

Karol G se presentará en el Crazy Horse de París del 25 al 28 de septiembre. “Nos vemos pronto París”, finalizó su anuncio la cantante.

El Crazy Horse es uno de los espacios culturales más icónicos París, conocido por sus exclusivas y sofisticadas puestas en escena que combinan danza, sensualidad y tecnología en espectáculos de primer nivel.

La presencia de Karol G en este escenario representa un reconocimiento importante a la trascendencia global del talento latino.

Conocida por sus innovadoras fusiones musicales, Karol G ha logrado romper barreras culturales y de género, llevando la música latina a nuevos públicos con una propuesta fresca y auténtica.

Este evento no solo abre una nueva puerta para Karol G, sino que también simboliza un avance significativo para la representación latina en espacios artísticos tradicionalmente dominados por figuras europeas o anglosajonas. La presentación de Karol G en el Crazy Horse es un reflejo del creciente impacto y reconocimiento de la cultura latina en la escena internacional.

Seguir leyendo:

· Karol G y Feid hicieron una escapada romántica al mar

· Desestiman demanda por plagio contra Karol G y Tiësto

· El conmovedor mensaje de Karol G a sus fans: “No dejes de creer en ti”