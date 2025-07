Desestiman demanda por plagio contra Karol G y Tiësto

Karol G tiene que lidiar con un problema menos. Esta semana, un tribunal federal de Miami desestimó la demanda por plagio presentada contra la cantante colombiana y el DJ neerlandés Tiësto por su tema “Don’t Be Shy”.

La demanda, interpuesta en 2023 por el compositor cubanoamericano René Lorente-García, alegaba que la canción copió elementos de su obra instrumental “Algo Diferente” de 1998, incluyendo melodía, ritmo y armonía, reseñaron medios especializados.

La jueza Cecilia M. Altonaga dictaminó que Lorente no cumplió con los requisitos legales para proceder, ya que no pudo demostrar una “similitud sustancial” ni que los artistas tuvieron acceso a su canción.

Además, el perito musical presentado por el demandante fue considerado no calificado para realizar un análisis musicológico forense adecuado, mientras que el experto de la defensa demostró que las coincidencias señaladas son elementos comunes en la música y no protegibles por derechos de autor.

El fallo concluyó que “Don’t Be Shy” y “Algo Diferente” solo comparten elementos genéricos presentes en múltiples obras previas, y que la canción de Lorente no tuvo suficiente difusión para que los acusados pudieran haberla conocido. Por ello, la demanda fue desestimada y el compositor no tendrá derecho a indemnización, aunque puede apelar la decisión.

Los representantes legales de Karol G y Tiësto expresaron su satisfacción con la resolución, destacando que es injusto que artistas exitosos enfrenten reclamaciones infundadas.

La demanda contra Karol G y Tiësto se presentó a finales de agosto de 2023 ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

En ese momento, Lorente-García argumentó que “Don’t Be Shy” contenía “innegables similitudes significativas” con su obra, que iban más allá de una simple coincidencia o influencia común.

Solicitó una indemnización de tres millones de dólares por daños morales y financieros, alegando angustia mental, humillación y daño a su reputación.

“Don’t Be Shy” fue uno de los grandes éxitos de Karol G y Tiësto, consolidando la proyección internacional de la artista colombiana y su capacidad de colaboración con figuras globales.

