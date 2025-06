Karol G reveló que Feid la animó a cantar en inglés en su nuevo álbum

Desde que lanzó su nuevo álbum, Tropicoqueta, Karol G está en el centro de atención de todo el mundo. Un disco especial para ella con el que, a través de distintos ritmos, reconecta con sus raíces musicales y su identidad.

Un álbum que nació en 2023 durante su gira Mañana será bonito y para el que contó la ayuda de personas cercanas, como su novio Feid, que la motivaron e inspiraron.

En una reciente entrevista, la cantante colombiana contó que su novio fue la motivó a cantar en inglés por primera vez para uno de sus álbumes. Se trata de “Papasito”, la tercera canción del álbum y su favorita.

“‘Papasito’ es mi bebé, amo esa canción porque la canción fue hecha primero completamente en español y luego de estar un día con Salo (Feid) él empieza a cantar y dice: ‘i wanna be with you’, y en ese momento me di cuenta de que era una muy buena idea”, dijo Karol G.

La cantante aseguró que decidió hacer el cambio de idioma en “Papasito” para sus fans en países de habla inglesa puedan conectar más con su música.

“Nosotros tuvimos mucha gente que vino a vernos en Estados Unidos, el tour de Mañana será bonito y muchos de ellos, aunque vienen de familias latinas, es el inglés, entonces quería una canción con la que ellos entiendan un poco más los ritmos latinos”, explicó.

La semana pasada, Karol G lanzó Tropicoqueta, su quinto álbum de estudio, que incluye colaboraciones con artistas como Marco Antonio Solís y Manu Chao.

Tras su lanzamiento, Karol G aseguró que Tropicoqueta es una carta de amor a sus raíces, a su identidad. Un proyecto en el que puso su alma y corazón, y con el que, considera, muchos se sentirán identificados.

“Este álbum suena a un pedacito de todos, empezó como un deseo en agosto del 2023, desde ese momento les he venido dejando algunas pistas en el camino y puedo decir que cuando lo terminé, lo hice con el corazón llenito del amor que recibí en cada país que visité…”, afirmó

