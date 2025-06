El mensaje de Feid a Karol G por el lanzamiento de Tropicoqueta: “Mi reina hermosa”

Feid es el fan número uno de Karol G. Esta semana, tras el lanzamiento de Tropicoqueta, el reguetonero colombiano le dejó un mensaje de apoyo a la cantante, quien también es su novia.

A través de su cuenta de Instagram, Feid, quien tiene una canción junto a Karol G en el álbum, compartió un carrusel con varias fotos junto a la cantante para invitar a escuchar el disco, especialmente “Verano rosa”.

“Así suena el VERANO ROSA con mi Reina hermosa la tropicocoqueta más mamasota, talentosa, dedicada, camelladora, chimbita, cosota y especial del mundo. Vayan a escuchar su disco y esta canción en especial pues”, escribió el reguetonero.

El mensaje de Feid llega justo después del lanzamiento de Tropicoqueta, el quinto álbum de estudio de Karol G.

En total, 20 canciones le dan forma a Tropicoqueta, entre las que destacan colaboraciones con artistas como Marco Antonio Solís y Manu Chao.

También destacan nombres conocidos de canciones como “Si antes te hubiera conocido” y “Latina Forever”.

El fin de semana pasado, Karol G reveló el nombre de algunas de sus canciones de una forma creativa: en vallas publicitarias en diferentes países antes de compartir la lista de nombres en sus redes sociales.

Karol G también contó cómo surgió la idea de este álbum con el que vuelve a sus raíces, a la música con la que creció. Una idea que comenzó a rondar en su cabeza durante su gira Mañana será bonito.

“Viajando por el mundo con mi álbum pasado, un álbum que me regaló tanto, seguía haciéndome la misma pregunta: ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué viene para mí? Creo que no se trataba de mirar más lejos, sino de mirar más adentro… más adentro de mi, de quien en realidad soy, de las cosas que me gustan, de todo lo que me representa… “, indicó.

Karol G aseguró que Tropicoqueta es una carta de amor a sus raíces, a su identidad. Un proyecto en el que puso su alma y corazón, y con el que, considera, muchos se sentirán identificados.

“Este álbum suena a un pedacito de todos, empezó como un deseo en agosto del 2023, desde ese momento les he venido dejando algunas pistas en el camino y puedo decir que cuando lo terminé, lo hice con el corazón llenito del amor que recibí en cada país que visité…”, afirmó

