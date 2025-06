Karol G lanza su quinto álbum de estudio, “Tropicoqueta”

La cantante Karol G ha dado la bienvenida a su nueva etapa musical a través del lanzamiento de “Tropicoqueta”, su quinto álbum de estudio que hace una celebración de sus raíces latinas por medio de nuevas emociones, sonidos y ritmos.

Este 20 de junio, la denominada ‘Bichota’ compartió con el mundo 20 canciones que muestran un lado más romántico y aventurero de la mano de géneros como la bachata y el merengue. Y es con títulos como “Cuando me muera te olvido” o “No puedo vivir sin él” que la artista deja a la vista una faceta más personal e íntima de sí misma.

Karol G no solo brinda a sus fanáticos una propuesta musical innovadora por medio de sus ritmos, también lo hace con inesperadas colaboraciones dentro de las que destacan nombres como: Eddy Lover, Greeicy, Mariah Angeliq, Marco Antonio Solís y el cantautor Manu Chao.

En honor a esta exploración de un nuevo sonido, la colombiana lanzó un emotivo mensaje con el que no solo se dijo emocionada por, finalmente, compartir este proyecto con el público, también advirtió que sería una experiencia musical diferente a las que ha regalado anteriormente.

“No es un álbum de escuchar una vez y entenderlo todo… este álbum es un viaje. Cada canción es un mundo. Un ritmo distinto. Un sentimiento distinto… Y creo que ahí está la magia… (y el reto también), que no se revela todo al principio. Es un álbum para quedarse. Para irlo descubriendo de a poquitos. Para volverse a enamorar de una canción distinta cada día”, declaró desde su cuenta oficial de Instagram.

Las respuestas a este nuevo lanzamiento por parte de sus fans alrededor del mundo no se ha hecho esperar, siendo prueba de que esta nueva etapa en la carrera de Karol G se perfila para convertirse en una de las más importantes.

“ESTE ÁLBUM MARCO UN ANTES Y UN DESPUÉS, lo amo mucho!!! Llorando, bailando, riendo, mi nueva obsesión“, compartió un usuario por medio de Instagram. Mientras tanto, otro internauta agregó: “Me encanto la versatilidad de este álbum, en canciones nos transportas al pasado y luego nos regresas al presente con los diferentes géneros. La rompiste, felicidades“.

Conoce el tracklist completo de “Tropicoqueta” aquí:

– La reina presenta

– Ivonny Bonita

– Papasito

– Latina Foreva

– Dile Luna x Eddy Lover

– Cuando me muera te olvido

– Coleccionando heridas x Marco Antonio Solís

– Un gatito me llamó

– Amiga mía x Greeicy

– Bandida entrenada

– Ese hombre es malo

– A su boca la amo (interlude)

– …

– No puedo vivir sin él

– Tu perfume

– FKN Movie x Mariah Angeliq

– Se puso Linda

– Viajando por el mundo x Manu Chao

– Si antes te hubiera conocido

