Karol G reveló la lista completa de canciones de Tropicoqueta y con quienes las cantará

Karol G tiene casi todo listo para el lanzamiento de Tropicoqueta. A dos días del estreno de su quinto álbum de estudio, la cantante colombiana reveló la lista oficial de canciones y los artistas con quienes las cantará.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante compartió una imagen con el listado de las veinte canciones que tendrá el nuevo trabajo discográfico y los artistas que colaboraron con ella.

“Este es el Track List Oficial de esta nueva historia de mi vida. Cada canción tiene su historia. Cada colaboración su porqué”, escribió la cantante.

En la lista de canciones destacaron las colaboraciones: “Amiga mía” junto a Greeicy Rendón, “FKN Movie” con Mariah Angeliq, “Viajando Por El Mundo” con Manu Chao, “Coleccionando heridas” junto a Marco Anotinio Solis y “Dile luna” con Eddy Lover.

Otras de las canciones que le dan forma a Tropicoqueta son “Bandida entrenada”, “Se puso linda”, No puedo vivir sin él”, “Tu perfume”, entre muchas otras.

También destacaron nombres conocidos como “Si antes te hubiera conocido” y “Latina Forever”.

El anuncio llega luego de que la semana pasada Karol G revelara el nombre de algunas de sus canciones de una forma creativa: en vallas publicitarias en diferentes países.

¿Cuándo es el lanzamiento de Tropicoqueta?

La semana pasada, Karol G reveló que el lanzamiento de Tropicoqueta, su quinto álbum de estudio, será este viernes 20 de junio.

Karol G también contó cómo surgió la idea de este álbum con el que vuelve a sus raíces, a la música con la que creció. Una idea que comenzó a rondar en su cabeza durante su gira Mañana será bonito.

“Viajando por el mundo con mi álbum pasado, un álbum que me regaló tanto, seguía haciéndome la misma pregunta: ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué viene para mí? Creo que no se trataba de mirar más lejos, sino de mirar más adentro… más adentro de mi, de quien en realidad soy, de las cosas que me gustan, de todo lo que me representa… “, indicó.

Karol G aseguró que Tropicoqueta es una carta de amor a sus raíces, a su identidad. Un proyecto en el que puso su alma y corazón, y con el que, considera, muchos se sentirán identificados.

“Este álbum suena a un pedacito de todos, empezó como un deseo en agosto del 2023, desde ese momento les he venido dejando algunas pistas en el camino y puedo decir que cuando lo terminé, lo hice con el corazón llenito del amor que recibí en cada país que visité…”, afirmó

