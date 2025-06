Karol G abre su corazón sobre “Tropicoqueta” en una charla íntima con Apple Music

La cantante colombiana Karol G ha dado la bienvenida a una nueva etapa en su carrera musical con el álbum “Tropicoqueta”, donde no solo ha hecho un despliegue de talento, sino una celebración de sus raíces latinas por medio de sonidos y colaboraciones explosivas.

A propósito del lanzamiento de su quinto álbum de estudio, el host Zane Lowe viajó a Valledupar, Colombia para tener una charla íntima para Apple Music en la que la artista habló sobre las inspiraciones y el proceso creativo detrás de este proyecto. Además, reflexionó sobre la travesía que ha vivido en materia de salud mental y lo que le espera a nivel profesional y personal en los próximos años.

De acuerdo con Karol G, “Tropicoqueta” es el resultado de su amor por la comunidad latina y los elementos que la componen. Aunque desde hace años soñaba con rendir un homenaje a ella, fue durante su paso por Coachella en 2022 cuando este deseo se volvió imposible de ignorar.

“Mi espectáculo dura unos 60 o 70 minutos, y dediqué 15 minutos a rendir homenaje a mi comunidad latina, cantando canciones de Celia Cruz, Shakira, Selena Quintanilla, Ricky Martin, ‘Despacito’. Todos estos artistas que, para mí, me dieron la oportunidad de estar en ese escenario.

Karol G se sinceró sobre el proceso creativo detrás de su nuevo álbum, “Tropicoqueta”. Crédito: The Zane Lowe Show on Apple Music 1 | Cortesía

Y ese día fue, como, mi mayor manifestación para decir: ‘Voy a ser un representante de mi cultura’. Así que este es el momento. Ese es el momento en el que todo comenzó. Y durante todo el día con mi equipo, soñaba con un momento en el que pudiera crear un álbum lleno de cosas diferentes. Cosas diferentes, sonidos diferentes. Va a ser difícil. Va a ser un reto. Porque no tienes solo uno… Si lo escuchas, es… Estás en un avión yendo a todas partes. Es un viaje por todos los lugares”, destacó.

Para Carolina Giraldo Navarro, nombre real de la artista, este se trata de su proyecto más personal y complejo, razón por la que lo considera el detonante de un “antes y después” en su carrera.

“Antes hacía las cosas sobre la marcha, ¿sabes? Simplemente aprovechaba las oportunidades. Pero este álbum se ha creado desde cero. Así que estoy creando todo desde cero. Mi gira, todo. Así que tengo la oportunidad de estudiar lo que realmente quiero aprender, para… Para todo lo que está por venir, voy a ser la mejor versión de mí misma por mí misma. Por cómo quiero verme a mí misma. Así que creo que después de esto, estaré lista para dar el siguiente paso y explorar todas las cosas diferentes de mi vida”, contó a Zane Lowe.

Es esta dedicación y estado de vulnerabilidad lo que hizo que Karol G tuviera un sabor de boca distinto con respecto al lanzamiento de “Tropicoqueta”: “Creo que para mí, entregar este álbum a mi equipo fue lo más difícil. Hice muchos cambios en las fechas. Creé una relación muy personal con este álbum porque disfruté mucho creándolo. ¿Sabes? Cuando tienes algo que te gusta tanto que no eres capaz de sacarlo para que la gente lo juzgue y hable de ello“, destacó la famosa.

Karol G en entrevista para The Zane Lowe Show en Apple Music 1. Crédito: The Zane Lowe Show en Apple Music 1. | Cortesía

“Es difícil. Para mí, sacar este álbum y que la gente lo juzgue, aunque no tengan tiempo para entender por qué hice las canciones, por qué elegí este camino, es difícil porque lo amo tanto. No quiero que nadie lo toque y lo arruine, ¿sabes? Pero así es. ¿Sabes? Es lo que hay que hacer, porque si no saco la música, ¿cómo voy a seguir difundiendo las bendiciones de todo?”, cuestionó al respecto.

Karol G también habló sobre la historia detrás del título de su nuevo material discográfico, argumentado que es la fusión de los dos elementos más importantes de su propuesta musical: la seguridad en sí misma y su amor por los sonidos tropicales:

“Creo que soy una especie de persona en cada álbum. Así que para este, sentía que había muchas congas en las canciones. Muchas. Creo que el personaje principal son las congas. Y es muy tropical, ¿sabes? Ese sonido es súper tropical. Y pensé: ‘¿Cómo puedo encontrar mi camino para tener este nombre en este mundo tropical?’. Para nosotros, ‘coqueta’ es esa chica coqueta que está muy segura de sí misma, así que solo añadí ‘tropical’ al principio y obtuve este nuevo nombre para mi álbum que creo que expresa perfectamente el mundo en el que estamos“, reiteró.

Para finalizar, la colombiana hizo hincapié en que, una vez más, el amor es el principal motor de su carrera: “El amor se aborda de una manera diferente a la de mi último álbum, porque en mi último álbum creo que me estaba protegiendo mucho y hablaba del amor con mucho miedo. Sin ninguna confianza. Pero en este álbum, el amor está presente de la forma más grande. Incluso si amas a alguien con quien no puedes estar, vas a cantar sobre ello sin… ¿sabes? Sin miedo, sin vergüenza, sin nada. Todo en este álbum, cada tema, se aborda de una forma específica“, sentenció la estrella de la música.

