Trump plantea crear una empresa conjunta con Irán para cobrar peajes en el estrecho de Ormuz

El presidente Donald Trump sorprendió al anunciar un plan de crear una empresa conjunta con el gobierno iraní para que ambas partes obtengan ganancias derivadas del cobro de peajes a las embarcaciones comerciales interesadas en cruzar el estrecho de Ormuz.

Antes de que Estados Unidos le declarara la guerra a Irán, el tránsito a la navegación en la región más estrecha que conecta al golfo Pérsico (al oeste) con el golfo de Omán y el mar Arábigo (al este) era libre sin que ningún carguero de petróleo o mercancía tuviera que desembolsar ni un solo centavo por concepto de peaje.

Sin embargo, a manera de defensa ante los bombardeos estadounidenses en varios puntos de Irán, las autoridades de la República Islámica optaron por cerrar el estrecho de Ormuz bajo amenaza de que cualquier embarcación detectada cruzando sería hundida.

Después de algunos días, ante la imposibilidad de trasladar crudo y otras mercancías necesarias en Europa a través de la mencionada vía marítima, comenzaron a elevarse los precios del petróleo y la gasolina en el mundo disparando la inflación en varios países.

De hecho, sólo los cargueros de bandera rusa o china podían cruzar el estrecho de Ormuz sin ser amenazados por Irán.

Posteriormente, se abrió la posibilidad de que otros buques también cruzaran por ese lugar, siempre y cuando ninguno perteneciera a naciones aliadas con Estados Unidos.

Otra condición, quizá la más importante, era que cubrieran un pago equivalente a dos millones de dólares, pero en moneda china.

El estrecho de Ormuz le representa a Irán una gran oportunidad de obtener millonarios recursos derivados del cobro de peaje a las embarcaciones. (Crédito: Archivo AP)

Al percatarse de las ganancias generadas por la estrategia iraní, a Trump se le ocurrió plantear una alianza con su enemigo de guerra y así obtener una parte del dinero recaudado por concepto de peaje marítimo.

“Estamos pensando en hacerlo como una empresa conjunta. Es una forma de asegurarlo, también de protegerlo de muchas otras personas”, le indicó el magnate neoyorquino a Jonathan Karl, periodista de la cadena de televisión ABC News,

Posteriormente, a través de un mensaje compartido en la plataforma Truth Social, Trump refrendó su plan de ganar dinero al compartir el control del estrecho de Ormuz.

“Estados Unidos colaborará para descongestionar el tráfico en el estrecho de Ormuz. ¡Habrá muchas iniciativas positivas! Se ganará mucho dinero. Irán podrá iniciar el proceso de reconstrucción. Cargaremos todo tipo de suministros y simplemente ‘estaremos por allí’ para asegurarnos de que todo vaya bien. Estoy seguro de que así será. Al igual que lo que estamos viviendo en Estados Unidos., ¡Esta podría ser la Edad de Oro de Oriente!”, escribió.

Lo controversial es que ningún miembro del gobierno iraní a emitido algún tipo de comentario en respaldo a las palabras de Trump.

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