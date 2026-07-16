“Hice lo que hice”: Joven de Texas es arrestado luego de matar a su padre mientras dormía

Un joven de Texas se encuentra tras las rejas luego de dispararle y matar a su propio padre dentro de su casa, según informaron las autoridades del estado.

Markus Xavier Benavidez, de 20 años, está acusado de un cargo de asesinato por la muerte de Markus Benavidez, de 47 años.

El incidente ocurrió la noche del 13 de julio en una residencia en Greenwich Drive, Corpus Christi.

Alrededor de las 11:30 p.m., una mujer llamó al 911 e informó que su hijo le había disparado a su esposo en la cabeza, según una declaración jurada obtenida por las filiales locales de ABC y NBC.

Agentes del Departamento de Policía de Corpus Christi informaron que al llegar al lugar encontraron al acusado afuera de la residencia, entre el garaje y una camioneta SUV blanca. El hombre fue rodeado hasta que llegaron más agentes y finalmente fue detenido.

Dentro de la casa, la policía encontró a la víctima tendida en una cama con un charco de sangre bajo la cabeza, según la declaración jurada. Un agente le tomó el pulso al hombre herido, pero su corazón ya no latía. Los paramédicos lo declararon muerto en el lugar.

Había experimentado alucinaciones

La policía le leyó al joven Benavidez sus derechos Miranda poco antes de la medianoche. Durante un intento de interrogatorio bajo custodia, el acusado inicialmente se negó a responder preguntas y solicitó un abogado, según informaron las autoridades.

Pero luego, mientras los agentes trasladaban al hijo acusado a una patrulla y se disponían a cerrar la puerta, supuestamente dijo: “Hice lo que hice”.

La esposa de la víctima declaró a la policía que su hijo había estado hospitalizado recientemente durante varios días y que había estado experimentando alucinaciones, además de otros síntomas de abstinencia de drogas, según la declaración jurada.

La mujer añadió que llamó a una línea de ayuda para crisis aproximadamente una hora antes del incidente porque su hijo dijo que no se sentía bien.

Mientras su esposo se retiraba a descansar, la madre se quedó despierta con su hijo, según la policía. La mujer declaró a los investigadores que lo vio asentir con la cabeza y mirar al techo como si alguien le hablara.

A medida que avanzaba la noche, su hijo mostró un comportamiento cada vez más errático, según declaró a la policía.

En un momento dado, mientras el Sr. Benavidez dormía, el acusado tomó una pistola de la mesita de noche y disparó. La mujer dijo que intentó intervenir tras oír el primer disparo, pero luego escuchó varios disparos durante un forcejeo, y para entonces ya era demasiado tarde.

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