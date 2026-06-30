Una mujer de Texas es acusada de asesinar y desmembrar a su pareja, cuyos restos se hallaron en un vertedero

Una mujer de Texas está acusada de asesinar y desmembrar a su pareja, y las autoridades afirman que su padre ayudó a deshacerse de los restos del hombre.

Audrey Troncoso, de 31 años, fue arrestada bajo cargos de asesinato en relación con la muerte de Roland Matthew Sheppard, de 34 años, según un comunicado de prensa del Departamento de Policía de San Angelo.

Su padre, Mario Valdes Troncoso Jr., de 54 años, enfrenta un cargo por manipulación o falsificación de pruebas físicas luego de que la policía alegara que ayudó a deshacerse de los restos de Sheppard, según un comunicado policial aparte.

En una conferencia de prensa el jueves 25 de junio, el jefe de policía de San Angelo, Travis Griffith, dijo que una denuncia anónima recibida el día anterior llevó a los agentes a un contenedor de basura en un complejo de apartamentos en la calle Baker.

Sin embargo, cuando llegaron, el contenedor ya había sido vaciado. Los investigadores localizaron el camión de basura y registraron su contenido, descubriendo lo que parecía ser ropa ensangrentada “fresca” y un gran trozo de alfombra manchado de sangre, dijo el jefe.

Las pruebas dieron a los investigadores causa probable para registrar una vivienda en la calle Parker, donde Audrey fue arrestada. Griffith declaró que ella era la pareja de Sheppard, quien, según creían, fue víctima de un homicidio ocurrido el martes 23 de junio.

Durante el interrogatorio policial, Audrey supuestamente confesó haber disparado y apuñalado a Sheppard, causándole la muerte, según Griffith y un informe de arresto obtenido por la revista People.

“Los investigadores también descubrieron que, tras el homicidio, la sospechosa intentó ocultar y deshacerse de los restos de la víctima”, alegó la policía en el comunicado de prensa.

Algunos restos de Sheppard fueron recuperados posteriormente de un vertedero. Los investigadores determinaron que los restos provenían del mismo contenedor de basura.

La policía anunció el arresto del padre de Audrey en un comunicado publicado en Facebook horas después de la rueda de prensa.

Griffith describió el caso como “uno de los homicidios más violentos de los últimos tiempos” y añadió que los investigadores aún trabajan para determinar el motivo del ataque.

Audrey se encuentra detenida con una fianza de dos millones de dólares, mientras que su padre está detenido con una fianza de $100,000 dólares, según los registros en línea de la Oficina del Sheriff del Condado de Tom Green.

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