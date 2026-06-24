Una mujer de Virginia fue grabada admitiendo que envenenó a su esposo con tranquilizante para caballos e insulina

Una mujer de Virginia presuntamente envenenó a su esposo, y meses después de su muerte, ahora se encuentra bajo arresto.

Amanda Christina Hawkins, de 45 años, fue acusada de asesinato en primer grado luego de que la policía afirmara haberla grabado en audio y video admitiendo haber envenenado a su difunto esposo, James Matthew Hawkins, de 49 años.

Según documentos judiciales obtenidos por WCYB, la filial local de NBC, un informante contactó a las autoridades después de que Amanda Hawkins presuntamente admitiera haber matado a James Hawkins, quien falleció el 21 de noviembre de 2025.

Como parte de la investigación, la policía grabó a Amanda Hawkins en audio y video mientras supuestamente declaraba haber envenenado a su esposo con tranquilizante para caballos e insulina días antes de su muerte.

La policía informó que entrevistó a un médico familiarizado con el caso de Hawkins, quien declaró que James Hawkins presentaba síntomas de sobredosis de insulina antes de morir en un centro de cuidados paliativos en Tennessee.

Meses después de la muerte de James Hawkins, el informante declaró a la policía que escuchó a Amanda Hawkins admitir haberle administrado tranquilizante para caballos e insulina a su esposo. Posteriormente, declaró que había mandado cremar su cuerpo.

Cuando la policía interrogó a Amanda Hawkins el 15 de junio, supuestamente confesó haber envenenado a su esposo. Les dijo a los agentes que había obtenido las sustancias días antes de su muerte.

Amanda Hawkins fue acusada de asesinato en primer grado en relación con la muerte de su esposo.

Según un comunicado de prensa de la Oficina del Sheriff del Condado de Russell, también fue acusada de dos cargos de distribución de sustancias controladas de la Lista II y lavado de dinero. Permanece detenida en la Cárcel Regional de Abingdon sin derecho a fianza.

Su próxima comparecencia ante el tribunal está programada para el 19 de agosto.

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