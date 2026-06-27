Dan cadena perpetua a hombre de Oregon que asesinó a una mujer y luego cobró su boleto ganador de lotería

Un hombre de Oregon, acusado por la fiscalía de apuñalar a una mujer unas 30 veces antes de cobrar su billete de lotería ganador días después de su muerte, ha sido condenado a cadena perpetua.

Jason David Perillo, de 51 años, se declaró culpable de homicidio en segundo grado por la muerte de Catherine Grace Crosse, de 41 años, y fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras 25 años, según un comunicado de prensa de la Fiscalía del Condado de Clackamas.

La fiscalía afirmó que Perillo asesinó a Crosse dentro de la autocaravana que compartía con un acompañante en la víspera de Año Nuevo de 2024. Según el comunicado, la mujer sufrió aproximadamente 30 puñaladas, muchas de ellas en la cabeza y el cuello.

Según la fiscalía, Crosse y su acompañante se ganaban la vida vendiendo pequeñas cantidades de fentanilo y cocaína. Los fiscales alegaron que Perillo era uno de sus clientes y que acudió a la autocaravana el 31 de diciembre de 2024 para comprar drogas.

Los registros telefónicos y las grabaciones de vigilancia citados por la fiscalía demostraron que Crosse estaba viva cuando Perillo entró en la autocaravana; dos horas después, se marchó solo con objetos sustraídos del interior.

Más tarde ese mismo día, al no obtener respuesta a las llamadas ni a los mensajes de texto de Crosse, su acompañante le pidió a un amigo que fuera a ver cómo estaba. Dicho amigo la encontró muerta y llamó al 911, según la fiscalía.

De acuerdo con el comunicado, los mensajes de texto intercambiados poco antes de la muerte de Crosse mostraban que ella y su acompañante hablaban sobre cómo planeaban gastar los $6,750 dólares que habían acumulado.

Los investigadores indicaron que no encontraron el dinero en efectivo durante el registro de la autocaravana. También determinaron que faltaba un billete de lotería premiado con $400 dólares que Crosse había ganado días antes, pero que aún no había canjeado.

Según la fiscalía, Perillo, que no tenía una fuente de ingresos estable ni fiable, compró una camioneta por $2,000 dólares poco después del asesinato y le dio otros $1,000 dólares a su esposa.

Según el comunicado, los investigadores también descubrieron que cobró el billete de lotería ganador de Crosse cuatro días después de su muerte.

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