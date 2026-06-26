Hallan posibles restos de un hombre buscado por perpetrar una serie de tiroteos en Missouri y Kansas

Las autoridades de Missouri creen haber encontrado los restos de un hombre sospechoso de un tiroteo que dejó un muerto y varios heridos, entre ellos un niño.

Oscar Sánchez-Muñoz, de 22 años, está acusado de perpetrar una serie de tiroteos en Missouri y Kansas entre el 11 y el 16 de junio, según anunció previamente la oficina del FBI en Kansas City.

Los tiroteos comenzaron el 11 de junio en Kansas City, Kansas donde un vehículo que transportaba a un adulto y un niño fue alcanzado por una bala, informó el Departamento de Policía de Kansas City, Kansas (KCKPD). Los investigadores lograron identificar a Muñoz como el sospechoso, cuyas fotos compartieron en su comunicado.

El 16 de junio, Muñoz presuntamente llevó a cabo otra serie de tiroteos en Kansas City, Missouri, según el FBI.

Los tiroteos dejaron cuatro heridos y un muerto, declaró la jefa de policía de Kansas City, Missouri, Stacey Graves, en una rueda de prensa la semana pasada.

Una de las víctimas heridas era un conductor de Uber que transportaba pasajeros a un partido de la Copa Mundial en el Estadio Arrowhead.

Tras identificar a Muñoz como el sospechoso, la policía informó que llegó a su casa en Independence, Missouri, la cual horas después estaba en llamas. Al entrar en la vivienda incendiada, los agentes no pudieron encontrar a Muñoz a pesar de una búsqueda exhaustiva, lo que desencadenó una búsqueda que duró varios días, según declaró Graves.

Añadió que se cree que el incendio se originó dentro de la casa.

El miércoles 24 de junio, la policía de Kansas City, Missouri, fue contactada por la familia de Muñoz, quienes se encontraban en la propiedad realizando labores de mantenimiento tras el incendio, según un comunicado policial compartido con la revista People.

Los familiares estaban revisando grandes montones de escombros cuando notaron un olor a descomposición.

“Removieron parte de los escombros y apartaron varios objetos que habían quedado sumergidos al apagar el fuego, y observaron lo que creyeron que era un cuerpo humano“, informó la policía.

Según la descripción de la ropa del fallecido, que coincidía con la que llevaba Muñoz la noche de los disparos, la policía cree que los restos recuperados le pertenecen, pero espera la confirmación oficial del forense.

Todas las víctimas, excepto una, se encontraban estables y fuera de peligro, según declaró Graves en la rueda de prensa de la semana pasada.

La policía no ha revelado el posible móvil de los disparos.

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