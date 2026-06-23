Niño de 12 años muere de un disparo en la cabeza tras tiroteo durante una pelea en el centro de Nashville

Un niño de 12 años murió después de resultar herido de bala durante una pelea ocurrida la noche del domingo en el distrito teatral de Nashville, Tennessee, informaron las autoridades.

La víctima fue identificada como Damarion Morehead, quien recibió un disparo en la cabeza en medio de un altercado que involucró entre seis y siete personas en la intersección de Representative John Lewis Way y Deaderick Street, una zona ubicada junto al Tennessee Performing Arts Center.

El menor fue trasladado a un hospital, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Policía arrestó al presunto responsable del tiroteo

El Departamento de Policía Metropolitana de Nashville informó el arresto de Devin Orr, de 24 años, señalado como el presunto autor de los disparos.

De acuerdo con la investigación preliminar, los detectives revisaron grabaciones del incidente para reconstruir lo ocurrido.

En un comunicado, la policía indicó que durante la pelea Orr presuntamente sacó un arma de fuego que llevaba en la cintura. En ese momento, varias de las personas involucradas comenzaron a correr y se produjeron los disparos que alcanzaron al menor.

La pelea habría comenzado por una disputa relacionada con una mujer

Según las autoridades, el enfrentamiento que derivó en el tiroteo comenzó por una disputa relacionada con una mujer.

Durante el interrogatorio, Orr presuntamente admitió haber ocultado el arma de fuego dentro de una alcantarilla. Posteriormente, los investigadores lograron recuperarla.

Registros judiciales del condado de Davidson indican que el sospechoso tiene prevista una comparecencia ante el tribunal este miércoles. Hasta el momento, no figura un abogado registrado en su representación.

La investigación del caso continúa abierta.

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