Condenan a joven que prendió fuego a un indigente que dormía en el metro de Nueva York

Un estudiante de último año de secundaria que admitió haber provocado un incendio que quemó gravemente a un hombre sin hogar en el metro fue sentenciado en un tribunal federal de Manhattan a 5 años y medio de prisión.

El juez Lewis J. Liman impuso a Hiram Carrero, de 19 años, una sentencia superior al mínimo obligatorio por incendio provocado, luego de que el joven se declarara culpable en marzo, según se informó en un comunicado.

El incendio, ocurrido en la madrugada del 1 de diciembre de 2025, se enmarcó en una serie de ataques con personas quemadas en el transporte público en todo Estados Unidos.

En una solicitud previa a la sentencia, la fiscalía pidió que cumpliera hasta ocho años de prisión, argumentando que las “atroces acciones” de Carrero dejaron al hombre, que dormía en ese momento, gravemente herido y con extensas cicatrices y desfiguración permanentes.

Last week, the ATF NY Arson & Explosives Task Force arrested 18-year-old Hiram Carrero for setting a homeless man on fire aboard a subway train on December 1st. The victim is being treated for serious burn injuries.



Carrero faces charges of attempted murder, assault, arson and? pic.twitter.com/6nrD8Wdm83 — FDNY (@FDNY) December 8, 2025

Durante su declaración de culpabilidad, Carrero admitió haber prendido fuego intencionalmente a un trozo de papel que hirió al hombre.

En los documentos judiciales, la fiscalía afirmó que Carrero intentó matar a “un hombre sin hogar que dormía, quemándolo vivo y dejándolo atrapado en un vagón de metro en movimiento”.

Afirmaron que la vida del hombre se salvó únicamente gracias a la rápida intervención del personal de emergencia, tras un trayecto afortunadamente corto desde la estación Penn Station en la calle 34 hasta Times Square.

Los fiscales señalaron que el crimen se distinguió del asesinato por mera casualidad y criticaron su explicación de que había bebido y fumado marihuana ese día.

En su solicitud de clemencia para su cliente, la abogada defensora Jennifer Brown señaló en los documentos judiciales que este tenía un pasado problemático, que comenzó cuando nació prematuramente con drogas en su organismo y fue abandonado por sus padres biológicos en el hospital tras su nacimiento.

Con discapacidad intelectual, “su vida se desmoronó” cuando la pandemia azotó en 2020, impidiéndole asistir a la escuela, escribió la abogada. “Las palabras no alcanzan para expresar la profunda vergüenza y el remordimiento que siente Hiram”, declaró Brown.

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