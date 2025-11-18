La roció con un líquido y la prendió fuego: brutal agresión en un tren L de Chicago

Una mujer de 26 años permanece en estado crítico tras un ataque ocurrido la noche del lunes dentro de un tren de la Línea Azul del sistema de transporte L de Chicago. De acuerdo con el informe preliminar de la policía, la víctima discutía con un hombre de aproximadamente 40 años cuando la situación escaló de forma súbita y violenta.

Testigos relataron que el agresor sacó un líquido —aún no identificado— y lo roció sobre la víctima antes de prenderle fuego. La escena provocó pánico entre los pasajeros, quienes alertaron a las autoridades mientras el tren continuaba su ruta hacia el centro de la ciudad.

El atacante huyó y la víctima logró salir del tren

Cuando la unidad llegó a la estación Clark y Lake, el hombre escapó rápidamente del lugar. La mujer, en shock y con quemaduras graves, logró salir tambaleándose del vagón antes de colapsar en el andén. Fue trasladada de inmediato a un hospital cercano. Su identidad no ha sido revelada por razones de privacidad.

Hasta la mañana del martes, la policía confirmó que no se habían realizado arrestos y que el agresor continúa prófugo. Las autoridades revisan las cámaras del tren y de la estación para identificar al responsable.

Un ataque que golpea a una ciudad aún sensible al tema de la delincuencia

El incidente ocurre tan solo unos días después de que una mujer de 27 años resultara apuñalada en una estación del tren de Chicago, cerca de la Universidad de Illinois, en la línea azul UIC-Halsted.

Según el informe policial, el agresor caminaba por el andén cuando sacó un cuchillo de una mochila y atacó a la pasajera, que se encontraba sentada en un banco.

La víctima sufrió una herida en el pecho y fue trasladada a un hospital local, donde se determinó que sus heridas no eran mortales.

El atacante huyó del lugar tras la agresión. La policía lo describió como un hombre que vestía un gorro rosa, chaqueta gris con capucha, sudadera naranja, pantalones vaqueros azul claro, zapatos blancos y una mochila gris.

Aunque Chicago ha registrado una disminución en los delitos violentos tras el repunte ocurrido durante la pandemia, la narrativa sobre la criminalidad urbana continúa siendo tema de discurso político.

El presidente Donald Trump ha descrito en repetidas ocasiones a Chicago como un “páramo plagado de delincuencia” que requeriría intervención federal, afirmaciones que han sido rechazadas por las autoridades locales.

