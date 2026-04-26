Golpeó a su exesposa con un bate y luego le prendió fuego: condenado a más de 39 años de prisión en Ohio

Un tribunal del condado de Columbiana, en Ohio, condenó a Frederick L. Harroff, de 66 años, a una pena mínima de 39 años de prisión por intentar asesinar a su exesposa en un ataque ocurrido en junio de 2025.

La sentencia, dictada por el juez Scott Washam, podría extenderse hasta 44 años y medio, superando ampliamente la recomendación inicial de la fiscalía.

Detalles del ataque

De acuerdo con los testimonios presentados en el juicio, el agresor inició el ataque la noche del 2 de junio de 2025, cuando la víctima se encontraba en su vivienda.

El hombre la golpeó con un bate de béisbol, intentó estrangularla con una cuerda y con sus propias manos, y trató de inmovilizarla antes de prender fuego a la casa con la intención de causar su muerte.

Durante la audiencia, la víctima relató que luchó durante aproximadamente una hora para sobrevivir.

A pesar de la gravedad de las agresiones, la mujer logró escapar por la puerta trasera y buscar ayuda en la casa de un vecino.

Las autoridades encontraron en la escena evidencias de la violencia, incluyendo sangre en la cama y una cuerda ensangrentada. El acusado fue detenido poco después en una zona boscosa cercana, con rastros de sangre y quemaduras.

Testimonios en la audiencia

Durante la audiencia de sentencia, la víctima calificó a su agresor como una persona “cruel y sin remordimiento”, mientras que familiares destacaron su fortaleza y resiliencia tras el ataque.

El acusado, por su parte, expresó arrepentimiento y aseguró no recordar completamente lo ocurrido, alegando que no se encontraba en su sano juicio.

El juez tomó en cuenta diversos elementos al momento de dictar la condena, incluyendo el historial laboral del acusado, su servicio militar, su estado de salud mental y la ausencia de antecedentes penales previos.

No obstante, subrayó que la gravedad de los hechos marcó un cambio radical en su conducta, calificando el ataque como “vicioso y horroroso”.

El caso ha sido señalado como un ejemplo de la severidad con la que la justicia puede responder ante episodios de violencia extrema en el ámbito doméstico.

La sentencia busca enviar un mensaje claro sobre las consecuencias legales de este tipo de delitos, así como reconocer la gravedad del daño causado a la víctima.

A pesar del trauma, la víctima sobrevivió al ataque y continúa su proceso de recuperación, respaldada por su familia.

“El no ganó”, expresó una familiar durante la audiencia, destacando la resistencia de la mujer frente a un episodio que transformó su vida.

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