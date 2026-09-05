Kendall Jenner deslumbra en su debut en el Festival de Cine de Venecia

La alfombra roja de la 83.ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia presenció un momento inolvidable con el esperado debut de Kendall Jenner. La supermodelo y empresaria de 30 años acaparó todas las miradas al desfilar durante el estreno de la película “Wild Horse Nine”.

Para la gran ocasión, la integrante del clan Kardashian-Jenner apostó por la archival fashion al seleccionar un diseño vintage de la casa Giorgio Armani. Se trata de un vestido perteneciente a la colección Otoño-Invierno 1995 de la firma italiana —creado en el año previo a su nacimiento—, el cual destacó por sus intrincados detalles artesanales.

El atuendo, de silueta fluida y ajustada al cuerpo, tenía un escote pronunciado decorado con delicados incrustaciones de cristales, complementado por bordados florales en tonos dorados y detalles de lentejuelas que le otorgaron un acabado nacarado y brillante bajo los focos venecianos.

Crédito: Alessandra Tarantino | AP

Jenner, quien asistió al festival como embajadora de la fragancia de Armani Beauty, optó por mantener el resto de su look muy minimalista. Su estilismo incluyó pendientes discretos de diamantes firmados por Briony Raymond, un maquillaje natural de acabado luminoso y un peinado suelto de ondas suaves, permitiendo que la pieza histórica de Armani fuera la absoluta protagonista.

Antes de deslumbrar en la alfombra roja, la modelo ya había generado altas expectativas a su llegada a la ciudad de los canales, donde fue vista luciendo un conjunto blanco de estética relajada de la colección de Chanel.

Con esta aparición, Kendall Jenner no solo marcó su exitoso debut en uno de los certámenes cinematográficos más prestigiosos del mundo, sino que reafirmó el valor de las piezas de archivo como el máximo exponente del lujo contemporáneo.

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