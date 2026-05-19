Kendall Jenner y Jacob Elordi fueron captados en una cita doble con Kylie y Timothée Chalamet

Hollywood tiene una nueva pareja favorita. Kendall Jenner y Jacob Elordi fueron fotografiados disfrutando de una exclusiva cita doble en Los Ángeles junto a la ya establecida pareja conformada por Kylie Jenner y el actor Timothée Chalamet.

Las imágenes, que rápidamente se volvieron virales en redes sociales, muestran a las cuatro estrellas dentro de un vehículo intentando ocultarse de los paparazzi entre risas. Elordi, protagonista de Euphoria, se encargaba de conducir el automóvil con Kendall en el asiento del copiloto, mientras que Kylie y el actor de “Dune” compartían divertidos momentos en el asiento trasero.

Según fuentes cercanas citadas por Page Six, el romance entre Kendall y Jacob ha tomado un rumbo mucho más serio de lo esperado tras una reciente escapada romántica a Hawái.

May 16, 2026 | Kendall Jenner, Jacob Elordi, Kylie Jenner and Timothée Chalamet in Los Angeles, CA.



📸 More pics: https://t.co/PJFt30FMvb pic.twitter.com/iYQaYi3T5v — Kendall’s Gallery (@kendallsjbrs) May 18, 2026

“Kendall no esperaba engancharse tan rápido, pero ese viaje cambió las cosas. Se han vuelto muy cercanos y su conexión es cada vez más fuerte”, reveló un informante.

La química del grupo no es casualidad. De acuerdo con los reportes, las dos parejas comparten personalidades muy similares, lo que ha facilitado que todos se lleven de maravilla. Además, Kylie —quien mantiene un noviazgo de tres años con Chalamet— está “entusiasmada” de ver a su hermana mayor tan feliz y relajada junto al actor australiano.

Aunque los representantes de Jenner y Elordi no han emitido declaraciones oficiales, esta salida pública confirma que el noviazgo, surgido a inicios de la primavera tras ser vistos en Coachella, cuenta con el visto bueno del clan Kardashian-Jenner.

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