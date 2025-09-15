¿Jacob Elordi y Olivia Jade Giannulli están juntos de nuevo?

Tras semanas de especulaciones, el romance entre la influencer Olivia Jade Giannulli y la estrella de Euphoria, Jacob Elordi, está cobrando vida. Según una fuente cercana que habló en con la revista PEOPLE, la pareja —quienes mantienen una relación intermitente desde 2021— se está “volviendo a ver” tras su supuesta separación el mes pasado.

“Aunque han tenido relaciones intermitentes, siguen hablando todo el tiempo y siguen siendo buenos amigos”, reveló la fuente, destacando que ambos comparten no solo un círculo social cercano, sino también el cariño de sus familias.

“A su familia le cae muy bien”, añadió, en referencia a los padres de Olivia Jade, Lori Loughlin y Mossimo Giannulli, con quienes incluso han pasado vacaciones juntos en el pasado.

Olivia apoyó a Jacob en Toronto

La confirmación de este reencuentro llega apenas una semana después de que Olivia Jade fuera vista apoyando públicamente a Jacob en el Festival Internacional de Cine de Toronto, donde asistió al estreno de ‘Frankenstein’, la nueva película del director Guillermo del Toro.

Aunque Elordi posó solo en la alfombra roja, videos y fotos compartidos por fans y medios capturaron el momento en que Giannulli se unió a él tras la sesión de fotos, caminando juntos hacia el cine —incluso con Jacob sujetando gentilmente la cola de su vestido—, gesto que no pasó desapercibido para los seguidores de la pareja.

Este gesto público refuerza los rumores que comenzaron a circular tras su ruptura en agosto, cuando Olivia Jade fue fotografiada cenando con el actor Glen Powell en Nueva York, mientras Jacob se reunía con sus compañeros de Euphoria en Los Ángeles. Sin embargo, según fuentes, la conexión entre Giannulli y Elordi nunca se rompió del todo.

Su historia de amor ha sido un vaivén desde finales de 2021, cuando fueron vistos por primera vez tomando café en Los Ángeles tras la ruptura de Elordi con Kaia Gerber.

Aunque en ese momento las versiones sobre su relación eran contradictorias, en julio de 2023 se confirmó oficialmente que estaban juntos “tomando algo en serio”, tras reconciliarse tras una breve separación en 2022 y unas vacaciones románticas en Italia y el lago Coeur d’Alene, Idaho, junto a la familia de Olivia.

Incluso en enero de 2024, mientras los rumores seguían circulando, varias fuentes aseguraban que la pareja seguía “fuerte”. Ahora, con su reaparición conjunta en uno de los eventos cinematográficos más importantes del año, parece que Olivia Jade y Jacob Elordi han decidido darle una nueva oportunidad a su relación

