Jacob Elordi compartió detalles sobre su transformación física en “Frankenstein”

El cineasta mexicano Guillermo del Toro ha mantenido al público a la expectativa por su nuevo proyecto en la pantalla grande: “Frankenstein”. Y aunque la fecha de estreno en Netflix se mantiene programada para el próximo mes de noviembre, el Festival de Cine de Venecia fue el escenario de su primera proyección, dando una mirada a las actuaciones de Oscar Isaac y Mia Goth, así como a la ovacionada transformación física a la que se sometió su protagonista, Jacob Elordi.

Fue en una conferencia de prensa llevada a cabo por el elenco en el reconocido festival que el galán de Hollywood reveló algunos detalles del proceso al que se sometió durante el rodaje, mismo que estuvo bajo la del equipo de maquillaje y efectos especiales.

De acuerdo con sus declaraciones, la caracterización de “Frankenstein” consistía en sesiones de hasta 10 horas, todos los días: “El traje tiene muchísimas capas”, reveló el famoso ante la prensa.

Jacob Elordi explicó que cada uno de los rasgos físicos del personaje tiene un por qué sustentado por la visión de Guillermo del Toro: “Al nacer, no lleva casi nada puesto. Tiene el pecho abierto y la cabeza alta. Luego, cuando empieza a sentir dolor, como nos pasa a los adolescentes, empieza a encorvar los hombros. Y de adulto, se cierra“, añadió.

Con respecto a la experiencia de traer a la vida al icónico personaje de terror, el australiano se dijo aseguró que se trata de su interpretación más personal: “Era un recipiente en el que podía plasmar cada parte de mí. Desde que nací hasta que estoy aquí con ustedes hoy, todo está en ese personaje”, contó.

Para concluir, confesó que este proyecto le dio la oportunidad de mostrar una versión cruda y sin filtros de sí mismo: “En muchos sentidos, la criatura que aparece en pantalla en esta película es mi forma más pura. Es más yo que yo mismo”, sentenció.

