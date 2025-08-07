Jacob Elordi y Olivia Jade rompen después de cuatro años de relación intermitente

Parece que otra pareja de Hollywood se suma a la lista de romances que no lograron superar la prueba del tiempo. Según informes, Jacob Elordi, el icónico Nate de ‘Euphoria’, y Olivia Jade Giannulli, la influencer hija de Lori Loughlin, habrían terminado definitivamente su relación de cuatro años, marcada por idas, vueltas y muchos rumores.

La pareja, que comenzó a ser vinculada en diciembre de 2021, siempre mantuvo un perfil bajo. A diferencia de otras celebridades que inundan sus redes con fotos de pareja, ellos optaron por la discreción. De hecho, Elordi ni siquiera tiene Instagram, así que los fans dependían de los paparazzi para confirmar si seguían juntos.

Pero este no es el primer rumor de ruptura que los envuelve. En agosto de 2022, ya se especuló que habían terminado, solo para que meses después fueran vistos nuevamente juntos, disfrutando de un café y paseando a su perro. Luego, en enero de 2024, otra fuente aseguró que todo había acabado, pero sus representantes lo negaron, argumentando que simplemente eran “extremadamente reservados”.

¿Por qué esta vez sí sería el final?

Según People, la decisión fue tomada “recientemente” y, al parecer, esta vez no habría vuelta atrás. Aunque no se conocen los motivos exactos, una fuente cercana a la pareja había mencionado en el pasado que ambos “no querían atarse el uno al otro”, lo que sugiere que preferían mantener las cosas sin demasiada seriedad.

Olivia Jade, quien suele ser activa en redes, no ha dicho nada al respecto, pero eso no es extraño: nunca publicó sobre su relación con Elordi. Por su parte, el actor tampoco ha dado declaraciones, así que los fans tendrán que conformarse con los rumores… por ahora.

Mientras Jacob se prepara para nuevos proyectos cinematográficos (y posiblemente más escenas impactantes en Euphoria, si es que la tercera temporada alguna vez se estrena), Olivia sigue enfocada en su carrera como influencer y en su canal de YouTube.

¿Habrá una reconciliación en el futuro? Con esta pareja, nada es imposible. Pero por ahora, parece que la historia de amor entre el chico malo de la pantalla y la reina de las redes ha llegado a su fin.

