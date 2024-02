Jacob Elordi es investigado por presunta agresión a un productor de radio

El actor Jacob Elordi está siendo investigado por la policía de New South Wales, Australia, debido a una supuesta agresión que cometió en contra del productor de radio Joshua Fox. Todo habría sucedido el sábado 3 de febrero a las afueras de un hotel.

Según declaraciones de Fox en el programa “The Kyle And Jackie O Show”, se le acercó a Elordi mientras salía de un hotel de Sydney para hacerle una broma relacionada con una escena de la película “Saltburn” (en la que lleva uno de los papeles principales). “Se puso tan cerca de mí que me cubrió el rostro. (Jacob) es mucho más alto que yo…estaba tan cerca que podría haberlo besado. Estoy contra la pared, él enfrente de mí, con dos chicos, cada uno a mi lado…me sentí algo intimidado”.

El productor dijo que se disculpó con Elordi, quien le pidió que dejara de grabarlo que que borrara el material: “Creí que alguien iba a saltar sobre mí o me iba a golpear, así que le dije: ‘No, no voy a borrar nada, porque me siento incómodo ahorita y ésta es la única evidencia’. Jacob entonces se volteó, movió sus manos y me aventó sobre la pared”.

Un vocero de la policía de New South Wales confirmó a EW la investigación que actualmente se lleva a cabo: “Los oficiales adscritos al Comando del Área de Policía de Eastern Beaches están investigando después de que un hombre fue presuntamente agredido afuera de un hotel en los suburbios del este de Sydney. Se informó a la policía alrededor de las 3:30 p.m. El sábado 3 de febrero de 2024, un hombre de 32 años fue presuntamente agredido por un hombre de 26 años. El hombre no sufrió ninguna herida. Continúan las investigaciones sobre el incidente”.

Actualmente Jacob Elordi continúa promocionando “Saltburn”, cinta en la que comparte créditos con Barry Keoghan, Rosamund Pike y Richard E. Grant. El actor tiene varios proyectos para este año, como “Oh Canada”, “On Swift Horses” y “Dr. Frankenstein”, esta última una película dirigida por el mexicano Guillermo del Toro.

