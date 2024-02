Jim Carrey actuará en la tercera película de “Sonic The Hedgehog”

El actor canadiense Jim Carrey fue conocido por nuevas generaciones en la película “Sonic The Hedgehog”, estrenada en 2020, y el éxito ha sido tal, que ahora volverá a interpretar al villano Dr. Robotnik en la tercera cinta de la serie.

Tras el estreno del segundo filme (que recaudó más de $190 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá) Carrey anunció que se retiraría de la actuación, pero ahora se ha dado a conocer su regreso, lo cual ha emocionado a los fans de la serie de películas basadas en el videojuego de SEGA, que muestra las aventuras de un erizo de color azul que corre a gran velocidad y es perseguido por Robotnik.

“Sonic The Hedgehog 3” será dirigida por Jeff Fowler y producida por Paramount Pictures, junto con Neal H. Moritz, Toby Ascher, Toru Nakahara y Hitoshi Okuno. Hasta ahora no se saben detalles acerca del argumento de la película, pero el estreno en Estados Unidos está programado para el 20 de diciembre.

La segunda parte, estrenada en 2022, presentó a un personaje de color rojo llamado Knuckles que se ganó el cariño del público, y eso dio pie a la producción de una serie de televisión que se estrenará este año en la plataforma Paramount+.

El filme “Sonic The Hedghog” marcó el regreso de Jim Carrey al cine, tras seis años de ausencia; él no ha anunciado otros proyectos aparte de esa nueva película para niños, pero en 2022 hizo una aparición especial en una serie de videos musicales para los sencillos del álbum Dawn FM, del cantante canadiense The Weeknd, a quien el actor calificó como “un increíble artista y una persona adorable”.

