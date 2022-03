Jim Carrey da su opinión sobre el comportamiento de Will Smith en la entrega de los premios Oscar

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Muchos han sido los comentarios de famosos tras el incidente que tuvo lugar el pasado domingo durante la entrega de los premios Oscar, cuando el actor Will Smith (quien obtuvo esa noche el premio por su trabajo en la película “King Richard”) le propinó un fuerte golpe en el rostro al comediante Chris Rock, luego de que éste hiciera una broma que involucrara a Jada Pinket, esposa de Smith. Ahora Jim Carrey (un contemporáneo de Will y estrella de cine de comedia en los años 90) ha dado su opinión al respecto.

Entrevistado el lunes por Gayle King en el programa de televisión CBS Mornings, Carrey -quien se encuentra promoviendo su más reciente filme “Sonic the hedgehog 2”– comentó: “Me asqueó la ovación de pie. Y realmente sentí que esto es una indicación muy clara que ya no somos más el club cool“.

El actor canadiense agregó que si Rock no levantó cargos por la conducta de Smith fue porque “él no quiere toda esa molestia. No tienes el derecho de subir al escenario y golpear a alguien en la cara porque dijeron algo. Yo hubiera anunciado esta mañana que estaba demandando a Will por $200 millones. Ese video va a estar ahí por siempre. El insulto va a durar un muy largo tiempo”.

Finalmente, Jim dejó en claro que no tiene nada en contra de Will Smith, pero que su impulso llegó en un momento de egoísmo: “No tengo nada en contra de Will Smith. Él ha hecho cosas grandiosas, pero eso no fue un buen momento. Ensombreció todos los momentos brillantes de los demás esa noche”.

También te puede interesar:

-Salma Hayek felicita a Will Smith por su triunfo en los Premios Oscar en medio de la controversia

-Eugenio Derbez narra lo que sucedió tras la cachetada de Will Smith a Chris Rock: “Fue muy fuerte”