Eugenio Derbez narra lo que sucedió tras la cachetada de Will Smith a Chris Rock: “Fue muy fuerte”

El pasado 27 de marzo Eugenio Derbez subió al escenario del Dolby Theater de Los Ángeles como parte del elenco de la película “CODA: Señales del corazón” que ganó el Oscar en la categoría de Mejor Película; sin embargo, poco antes sucedió lo nunca antes visto en una ceremonia de esta magnitud, cuando Will Smith golpeó en la cara a Chris Rock debido a que hizo una broma sobre su esposa, Jada Pinkett Smith.

Dicho acto acaparó los reflectores y se convirtió en tema de conversación dentro y fuera de las redes sociales. Y fue el comediante mexicano quien tuvo oportunidad de observar todo lo que sucedió detrás de cámaras y lo compartió durante una entrevista con Televisa Espectáculos al término de la ceremonia.

Eugenio relató que al principio todos asumieron que se trataba de una broma y que incluso la tremenda bofetada se trataba de algo planeado por lo que todos los presentes se rieron, pero todo cambió de tono cundo comenzaron a salir palabras altisonantes.

“Fue muy fuerte. Estábamos ahí adentro y cuando pasó, todos soltamos la carcajada porque pensamos que era broma, pero llegó un momento cuando empezamos a oír las groserías y dijimos: ‘no, esto no puede ser broma, esto es en serio‘. Entonces se hizo un silencio tremendo y hubo mucha tensión”, dijo Derbez.

Agregó que poco después Denzel Washington se paró de su butaca y encaró a Smith para pedirle que solucionara lo que había hecho.

“Le dijo a Will Smith: ‘Tú tienes que arreglar esto ahora‘, y se lo llevó a backstage. No sabemos qué pasó, pero se lo llevó con la intención de arreglar el pleito, pero fue fuerte“, puntualizó.

Asimismo, durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Eugenio Derbez agregó que en todo momento Will Smith se negó a ofrecer disculpas a Chris Rock, pues fue un momento incómodo.

“No lo podíamos creer. Tyler Perry y Denzel Washington se pararon y de muy buena fuente nos enteramos que le dijeron ‘¿qué te pasa? Tienes que arreglar esto inmediatamente porque no hay manera de que el mundo entero, vea a un hombre de color enojado, golpeando a otro hombre de color, así es que tienes que arreglarlo inmediatamente’. Estando a un ladito del escenario y lo trataron de llevar backstage para que hablara con Chris Rock y no quiso Will Smith, no se dejó. Fue un momento incómodo para todos, Will Smith es comediante… los comediantes entendemos. Quizá es un tema muy sensible para ellos, pero siento que no es justificable y menos en una ceremonia de ese tamaño”, relató Derbez.

