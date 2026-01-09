Kendall Jenner pone fin a los rumores sobre su orientación sexual

La modelo y estrella de televisión Kendall Jenner habló abiertamente sobre los persistentes rumores que sugieren que es lesbiana, calificando la actitud de algunos especuladores como “cruel” y carente de empatía.

En una reciente aparición en el podcast ‘In Your Dreams With Owen Thiele’, la miembro del clan Kardashian-Jenner abordó directamente el tema.

“Lo que realmente me molesta es la mala actitud de la gente al respecto”, declaró Jenner. “No es una actitud acogedora como: ‘Oye, si lo fueras, sí, únete’. No es amable. Es muy cruel”.

Con 30 años y una carrera consolidada como modelo para casas de lujo como Armani y Prada, además de ser embajadora de marcas como L’Oréal Paris, Jenner fue clara respecto a su propia identidad: “En resumen, a día de hoy, no lo soy”. Sin embargo, enfatizó que, de ser gay, no sentiría la necesidad de ocultarlo.

“Puedo hablar por mí misma y, conociéndome, creo que a estas alturas de mi vida, ya lo habría hecho si lo hubiera hecho”, explicó.

Aunque reconoció que salir del clóset puede ser un proceso difícil para muchas personas, añadió: “conociéndome y sabiendo cómo quiero vivir mi vida, no tendría ningún problema en serlo”.

La también protagonista de The Kardashians expresó su perplejidad ante la narrativa de que estaría ocultando su sexualidad por motivos profesionales. “He visto cosas muy malas. Dicen: ‘Es malo para el negocio’, y yo: ‘¿Qué?'”, relató.

Parejas sentimentales de Jenner

Jenner, quien saltó a la fama en 2007 con ‘Keeping Up With the Kardashians’, ha tenido relaciones públicas con varias figuras de alto perfil, como los deportistas Blake Griffin y Devin Booker, y los músicos Harry Styles y Bad Bunny. No obstante, siempre optó por mantener un perfil bajo respecto a su vida privada.

“Para mí, muchas cosas son muy especiales y sagradas, como mis amigos y mis relaciones”, declaró a Vogue Australia en 2019. “Personalmente, creo que exponer las cosas al público lo complica todo mucho más”.

En sus declaraciones más recientes, Jenner dejó una puerta abierta a la fluidez de la vida: “No creo que lo sea, pero no me cierro a las experiencias de la vida”. Con esto, la modelo no solo busca clarificar su posición, sino también criticar una cultura de especulación que, en su opinión, a menudo cruza la línea del respeto.

