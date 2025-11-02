Kendall Jenner quiere dejar el modelaje en el futuro: “Voy a dejarlo todo”

La supermodelo Kendall Jenner confesó que, en futuro, piensa dejar atrás su exitosa carrera en el mundo del modelaje para enfocarse en su verdadera pasión: el diseño de interiores.

A propósito de su cumpleaños número 30, este lunes, Jenner reveló en una entrevista para la revista Vogue, junto a su amiga Gigi Hadid, que el mundo de las pasarelas y la moda le ha parecido un espacio de mucha superficialidad y que su vida personal ha cobrado un lugar más importante a medida que pasan los años.

Kendall, acostumbrada a estar en el ojo público desde su infancia con el reality Keeping Up With The Kardashians, confesó que el modelaje ya no le entusiasma como antes y que busca una vida más tranquila y auténtica.

“Juro por Dios que voy a dejarlo todo y dedicarme a diseñar casas. En serio”, afirmó con entusiasmo la modelo, quien actualmente está construyendo una nueva casa en el oeste de Estados Unidos.

La modelo señaló que disfruta levantarse cada mañana sin maquillaje, usar ropa cómoda, y valora la simplicidad y la vida sencilla lejos de los reflectores.

Asegura que, aunque le gusta su espacio en Los Ángeles, está lista para un cambio significativo que le permita explorar su creatividad de manera más profunda y personal a través del diseño de interiores, un campo en el que ha encontrado una conexión más auténtica.

Kendall Jenner está en un momento de reflexión sobre su futuro profesional y personal, donde la tranquilidad y autenticidad valen más que la fama y el glamour de las pasarelas, lo que marca un giro importante en la carrera.

